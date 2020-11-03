長榮大學下午追思遇害學生 家屬不見凶嫌父母

台南女大生命案引發廣大民怨，原因在於若政府各個單位若恪守本分，女大生很有可能不會遇害。民怨不止的另一個原因，是政府善後工作極糟，懲處的雙重標準，讓國人看不到政府反省的誠意。

2020-11-02 19:40