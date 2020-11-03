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長榮大學下午追思遇害學生 家屬不見凶嫌父母
長榮大學外籍女學生遭強擄殺害，台南市政府警察局今天表示，死者家屬預定上午在高雄市殯儀館辦女兒後事，下午參加校方追思會，明天搭機回馬來西亞，不會和凶嫌父母碰面。
凶嫌父母曾表達想向被害學生父母當面道歉。
台南警方告訴中央社記者，追思會後，女學生父母將留在長榮大學用餐，晚間北上桃園國際機場過境旅館過夜，明天上午搭機返回馬來西亞。
長榮大學說，追思會下午2時50分將於行政大樓右側與圖書館連接廊道舉行，女學生家屬不願受訪，追思會前、後行程都是私人行程，不公開、不受訪。
24歲馬來西亞籍女大生10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁姓男子以繩索勒住頸部並強拉上車，死後遺體被棄置高雄阿蓮區山區；梁姓男子被逮捕後，台灣橋頭地方法院裁定羈押。
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