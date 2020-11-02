長榮女大生父母招魂豎靈 3日入殮火化遺體

中央社 / 高雄2日電

長榮大學外籍女學生命案，女學生父母今天先後前往台南跟高雄阿蓮棄屍地點招魂，之後到高雄市立殯儀館豎靈，再返回台南防疫旅館休息。明天上午預計將火化遺體。

女學生父母今天下午2時多先前往台南市政府警察局歸仁分局停車場，在涉案梁姓男子作案用車輛旁由法師主持進行招魂；3時多再前往高雄市阿蓮區大崗山棄屍地點招魂，接著趕往高雄市立殯儀館靈堂豎靈。

據了解，女大生靈堂設在高雄某處會館，已完成布置，她的父母明天一早在高雄市立殯儀館為愛女舉行簡單的告別式，隨後遺體入殮火化，長榮大學也將派人到場。

另外，女學生暑假期間曾參與阿蓮社區發展協會舉辦的夏令營，活動總召陳育信下午也趕到現場。他接受媒體採訪表示，女學生在活動期間留下幾十張合影紀念，社區樂意提供這些照片供家屬保存。

陳育信表示，女學生在營隊期間擔任小隊輔，是非常樂觀開朗的女生，甚至還公開誇讚「台灣是很安全的社會，對台灣治安有信心。」豈料發生悲劇，社區夥伴們得知時都相當驚訝不捨。

他認為，梁男特地選在當地人才會走的產業道路棄屍，就是知道當地晚上沒有路燈，且一般人根本不會經過，手段相當狡猾殘忍。

24歲馬來西亞籍女大生10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭陌生梁姓男子以繩索勒住頸部並強拉上車，死亡後遺體被棄置在高雄市阿蓮區一處山區。涉案梁嫌被逮捕，橋頭地方法院裁押，目前遭收押在高雄第二監獄。

殺人 棄屍 長榮大學

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