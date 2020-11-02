長榮女大生命案 柯文哲：檢討北市社會安全網

馬來西亞籍女大生遇害案各界關注，台北市長柯文哲今表示，北市也在檢討社會安全網，要看看有無可改進之處；新北市長侯友宜表示，有人報案就要提供三聯單列管追蹤，積極查辦。

台北市長柯文哲今天出席「2020 亡靈節：墨西哥古老文化之傳承」特展開幕式，接受媒體聯訪時被問及長榮大學馬來西亞籍女大生遇害案，作以上回答。

警界出身的新北市長侯友宜今天視察市政行程後接受媒體聯訪表示，有人報案就要提供三聯單列管追蹤；受理案件過程的確有嚴重的疏忽，所以從嚴追究責任，這也是理所當然。

侯友宜表示，一個重大治安事件的發生必有原因，事先的預防是最重要，預防勝於偵查。案子發生的過程只要有人報案，一定要提供三聯單，更要列管追蹤，積極查辦，才能讓案件不再發生。