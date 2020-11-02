長榮大學外籍生命案 橋檢慰問家屬允全力偵辦

長榮大學馬來西亞籍女大生在台遇害，死者父母昨晚抵台直奔高雄見女兒最後一面。橋頭地檢署今天表示，已慰問家屬並說明辦案進度，同時承諾全力偵辦，以告慰被害人在天之靈。

負責偵辦馬來西亞籍女大生命案的橋頭地檢署上午發布新聞稿指出，為配合被害人的家屬行程及防疫需求，橋頭地檢署主任檢察官謝肇晶清晨到高雄市立殯儀館，製作被害人的家屬筆錄，犯罪被害人保護協會也前往慰問家屬，並提供保護協助。

新聞稿表示，檢察官製作筆錄時，詳細告知被害人的家屬目前案件辦理情形，也說明橋檢各項偵查作為，並將被害人遺體發還家屬。另外，橋頭地檢署檢察長洪信旭也指示，犯罪被害人保護協會橋頭分會派員到場協助，全程陪伴家屬，並撫慰家屬心情。

橋頭地檢署指出，橋檢受理案件後，檢察長立即指示迅速偵辦，要讓不法者付出代價。為求保全證據，也與法醫研究所聯繫，由法醫師協助在10月31日夜間完成複驗，並派人親送相關事證至法醫研究所鑑定。

橋檢聲明將全力偵辦此案，希望還原事實真相，以告慰被害人在天之靈。

24歲馬來西亞籍女大生10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭陌生梁姓男子以繩索勒住頸部並強拉上車，死亡後遺體遭棄置在高雄市阿蓮區一處山區，涉案梁嫌被逮捕。檢方訊後依強制性交殺人及強盜殺人兩罪聲押獲准。