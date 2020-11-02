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黃偉哲稱台鐵橋下只壞2盞燈 網PO影片打臉：關掉車燈超暗
長榮大學馬來西亞籍女大生遭勒殺後棄屍，案發後大學生紛紛指責路燈不亮是命案原因之一，但台南市長黃偉哲上月31日指出，該處只有2盞燈不亮，「希望大家在情緒過後，平息下來想想看」。黃偉哲此話引爆網友怒火，紛紛貼出經過當地的行車記錄器，有網友為了測試LED車燈特意開行此路線，只見車燈關掉後一片黑，根本是伸手不見五指。
黃偉哲31日表示，台電人員不會包庇台南市府，台電人員就講只有2盞不亮啊，他覺得大家要尊重事實，「事實的數據是有報修，有報就有修」，被破壞了就有報。路燈維修公家單位都有在做，並不是沒做，可能大家都在情緒上，就責怪路燈不亮，但事實就只有2盞壞掉。
黃偉哲此番言論引爆網友怒火，有網友在臉書社團「長榮大學讚！」發文表示，市長反過來指責網友造謠，他決定實名舉發，希望大家可將過去經過該路段的照片發上網。
此文一出有許多網友紛紛貼出相關照片，從照片中可見該路段的路燈幾乎全沒亮，只靠車燈遠光燈才能勉強看清路況。還有網友貼出黃昏之際，路燈全黑的照片。甚至有網友去年特地開車到該路段測試LED車燈，他直言「為什麼來這條路測試？因為這裡真的超暗」。
有網友留言「大三還大四那年長榮大學站開通，101年畢業到現在⋯燈的問題都沒改善啊」、「從我有印象中…他根本沒亮過幾次」、「沙崙線橋下這段路我讀四年長榮見到有亮燈的次數屈指可數，顧名思義就是不到五次」、「根本沒亮過，我在那賣吃的這麼多年，晚上幾乎都很暗」。
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