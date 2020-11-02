「別讓台灣變成垃圾島」 前國策顧問籲：用「鞭刑」撥亂反正

長榮大學外籍女學生命案震撼國內外，兇嫌會受何種制裁也引發討論。對此，兩性專家、前國策顧問黃越綏在臉書上發表看法，呼籲立法院「撥亂反正」，通過鞭刑來遏阻日益嚴重的犯罪，避免讓台灣成為受害者家屬眼中的「垃圾島」。

馬來西亞籍女大生魂斷台灣，不但台南市警局長自請處分、歸仁分局長遭拔官，長榮大學學務長與校安中心主任請辭，校長、甚至蔡英文總統都向家屬致歉。但黃越綏認為，這不僅非遲來的正義，對受害者家屬而言更是於事無補。

她回憶起1998年曾與立委王幸男一起召開記者會，希望能對強姦犯、販毒犯、慣盜犯、殺人犯等4種罪犯給予注射性閹割或鞭刑，而當時的法務部長陳定南並未反對，立委簽署也過半，只是最後仍不了了之。

黃越綏提到，馬英九擔任法務部長時，將假釋犯的服刑長度從二分之一縮短為三分之一，並在2009年總統任內簽署聯合國廢除死刑公約。她表示，給予更生人可教化的機會無可厚非，但現今已組織化、集團化、甚至跨國合作的犯罪行為日益嚴重，網路也成為犯罪的屏障，導致各種防不勝防、殘不忍睹的社會事件，衝擊、威脅著善良公民的生存安全。

「頗受爭議的同婚都可以公投通過，為什麼鞭刑會通不過？」黃越綏呼籲，20多年過去，該是立委們撥亂反正的時候，別再因虛假的文明和矯情的慈悲，讓台灣成為受害者家屬眼中的垃圾島，如此更永遠安慰不了那些無辜枉死的冤魂。

眾多網友紛紛附和黃越綏的說法，也希望能透過嚴刑峻罰制裁惡性重大的罪犯，「支持鞭刑！不是人人均能自律，台灣法律太仁慈，毫無教化作用」、「殺人與販毒者就判定唯一死刑，壞人沒資格談論人權」、「不希望有冤獄，但不支持廢死刑。有的犯罪泯滅人性，毫無悔意」、「新加坡鞭刑有效益，讓加害者實際體受被害者內心和身體的痛不欲生感受，才能讓加害者有感，有所體悟和改變動力」。

不過也有部分網友認為，拿屬於同志人權的同婚和鞭刑來類比並不適當。另外也有人提醒「預防勝於治療」，不論去勢或鞭刑都是殺雞儆猴，若在此之前里長、分局長、校長等人肯負起預防責任，憾事也不至於發生。