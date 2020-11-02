影／女大生遇害 他發起「打臉黃偉哲說謊」要求下台

長榮大學外籍女大生遇害，住隔壁的謝姓大四學生在網路發起「打臉市長說謊」運動，質疑市長黃偉哲指稱「只有兩盞路燈不亮」，其實是「一路不亮」。謝姓男學生中午出面指控「怎麼可能只有兩盞燈壞掉」、「市長說謊學生都很氣憤，很多人要求市長下台」，要黃偉哲「說清楚」。

謝姓學生說，「事情發生前半年」，就已經向學校，還有市政府1999反映， 學校的回答是校園以外的事情學校無法負責，要學生向有關單位反映，那他打1999市政府陳情專線，市府的回應是說，台電表示，「供電無虞路燈損壞是地方要負責」，後來就都無下文。

謝姓學生說，事情發生後，學生看到市政府還有相關單位的說明，都認為與事實不符，他住在被害女學生隔壁，那些路燈長期損壞，「就算有在亮的，也像小夜燈一樣昏暗」，怎麼反映都沒用。對此校方表示，因為校園外的路燈確實不是學校能管得到的，學校有請學生反映。