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大馬女學生命案後 黃偉哲宣布成立1029校園安全會報

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午在議會總質詢中，提到女學生命案後續。記者修瑞瑩／翻攝
台南市長黃偉哲上午在議會總質詢中，提到女學生命案後續。記者修瑞瑩／翻攝

台南市上周發生馬來西亞女學生命案，引發社會關注，台南市長黃偉哲今天表示，將成立1029校園安全會報，由副市長主持，全面檢視全市各地、不只學校周邊，包括所有的治安死角，都要完成清查改善，期待藉由這個不幸的事件，喚醒自覺，把台南市打造成為一個更安全的城市。

黃偉哲上午在回應該媒體詢問時表示，發生這樣不幸的事件，大家心裡都非常難過，除了高階警官的懲處，其他的 將在事情告一段落後，再與中央商議後續處理，眼前最重要的是協助家屬善後。

他表示，針對校園周邊的安全，市府將成立1029校園安全會報，將區公所與警方等都納入，全面檢視各級學校，包括周邊的道路、路燈、草叢與治安巡邏等，同時不只是學校，所有的治安死角，都會全面檢視。

殺人 棄屍 長榮大學 黃偉哲

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