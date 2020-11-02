女大生遭擄殺地點超偏僻 他經過嚇壞「都雜草」：像異世界

長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺，案發地點在台南市歸仁區的長榮大學周遭，女大生被勒死後遭棄屍於高雄市阿蓮山區。有網友指出，高雄阿蓮是「幾乎不會經過的地區」，多條小路都沒有路燈，就像是「異世界」，還有人指出，歸仁區也相當偏僻，路邊只見雜草卻沒有路燈，「不講根本不知道在台南」。

PTT上有身為高雄人的網友表示，女大生被棄屍的阿蓮山區屬於舊高雄縣，是國1往北的路段，雖會看到告示牌，但國1、台17都不會經過，因此「對於阿蓮區到底是什麼樣子，我真的至今完全沒概念」，而歸仁、關廟等也是常聽南部人講到，但都完全不會有機會到該地辦公或經過的地方，對他而言就像是「異世界」。

另外也有人表示，發生此次事件前，只知道長榮大學在台南，想不到地點這麼偏僻，他在多年前曾因搭乘高鐵到過歸仁，想不到該處荒煙蔓草的，離台南市區相當遙遠，路邊雜草很高，也幾乎沒有路燈。

其他網友則留言「之前從台南騎到阿蓮，有段路真的有點刺激」、「晚上騎經過大崗山腳下，兩邊都沒燈超刺激」、「歸仁不小，一個區內同時有繁榮跟蠻荒的風貌」、「阿蓮除了要去大崗山才會特別跑去不然根本不會經過」、「沒便利商店真的算稀有了」，但也有人說「我阿蓮人啦，在台南讀書，不覺得有哪邊路段很刺激啊」。

另外還有網友表示「歸仁不講根本不知道在台南」、「其實長榮是平地學校，用google地圖看附近那間7-11週遭的樣子感覺還好，重點是校門口那段路不是暗的問題而已是根本燈不亮，呈現黑漆漆的狀態，才讓歹徒有機可趁」，有網友認為，偏僻也是釀禍原因之一，但重點是長榮大學附近那段路沒有路燈，南實踐大學也很偏僻，但校門口路燈都很亮，相對安全。

有網友說，「長榮大學那個鐵路橋下蓋好之後就沒有亮過燈，剛剛去看突然發現怎麼跟耶誕城一樣了，以前是連校門口走到車站都是黑的喔，神扯，就不知道在省什麼東西，以前好像也沒有印象警車會巡車站，剛剛看警車會繞進去了」。