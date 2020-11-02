案發路以前連蟑螂都看不到 長榮女大生嘆：用一條人命才照亮

台南長榮大學發生外籍女學生遭擄走殺害，引發社會譁然，同校師生也人心惶惶。照明不足、成為治安死角的事發地點，在命案發生後變得燈火通明，一名女大生不禁感嘆，那條已昏暗許久的路，等於是「用一條人命才能照亮的」。

「壞了好久的路燈一夕之間全部無一例外的修好，真的非常的諷刺。」女大生在網路論壇「Dcard」發文說道，以前下班晚歸走那條路時，燈光總是微弱得看不清楚腳下是否有萬惡的蟑螂，但她在案發後隔天下班出火車站時，第一次看到可以看清楚路尾巴的明亮燈光，「整條街沒有一盞路燈是暗的，甚至連橋下也是亮的，對於看慣它不曾亮起的人來說，不知道的還以為有活動呢！」

女大生吐露她的不滿，「每次總要等到出『大事』了才有所作為？平常都幹嘛去了呢？」她並質疑路燈是否能一直亮到她畢業，會不會只是另一次作秀，等風頭過去又壞了？最後感嘆道，「用一條人命才能照亮的路，真的很悲哀。」

此文也引起其他同學共鳴，「發生在自己身邊，才知道有多少女生離強姦殺人犯有多近，才知道不能對周圍掉以輕心，每看到一次新聞頭皮就發麻一次」、「騎一騎眼眶就紅了，再來就忍不住了…明明原本就可以做到的事，怎麼會讓一條人命來換，一點都不值得啊」、「真的是出了事才會知道防範的重要性」。有人認為，現在加強巡邏只是暫時的，不出一個月就會恢復原狀。

另外，對於台南市長黃偉哲堅稱，路燈只壞兩盞，並非一路不亮，則有學生不滿，「只有兩盞不亮並不代表燈都有開好嗎？」痛批發生事情不是檢討，反而是質疑民眾的情報，「到底什麼邏輯？」也有人氣憤的說，因為沒人會想去拍整條路黑漆漆的畫面，結果變成現在難以舉證。