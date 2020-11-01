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長榮女大生雙親採檢陰性 搭專車直奔高雄殯儀館

中央社 / 桃園1日電
女大生的父母10時10分搭乘防疫專車南下，預計直接前往高雄市立殯儀館。 記者陳嘉寧／攝影
女大生的父母10時10分搭乘防疫專車南下，預計直接前往高雄市立殯儀館。 記者陳嘉寧／攝影

長榮大學遇害的馬來西亞籍女大生父母今晚搭機抵台，在桃園機場採檢武漢肺炎結果為陰性，女大生的父母得知消息後，10時10分許搭乘防疫專車南下，預計直接前往高雄市立殯儀館。

桃園機場國境單位表示，採檢結果在晚間出爐，兩人都確認為陰性可以入境，女大生的父母隨即在晚間10時10分許，搭乘防疫專車南下，雖然舟車勞頓，但家屬仍規劃直接前往高雄市立殯儀館。

台南遇害女大生的父母晚間搭機來台，在內政部次長陳宗彥、移民署及航警局等單位陪同下，先在桃園國際機場進行採檢作業，女大生的母親泣不成聲頻頻拭淚，一度步伐蹣跚，女大生的父親則是神情沉重，以手攙扶妻子不發一語。

24歲的馬來西亞籍女大生10月28日晚間步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時失蹤，涉案的28歲梁姓嫌犯被捕後承認性侵並以繩索勒斃被害人棄屍，被依強制性交殺人及強盜殺人兩罪聲押獲准。

殺人 棄屍 長榮大學

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