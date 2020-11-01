擄殺女大生兇嫌 專家：疑有精神疾病

針對犯下擄殺馬來西亞籍24歲鍾姓女學生的兇嫌梁育誌的犯罪心理，專家們認為他患有戀物癖等特殊性偏好症，屬於一種精神疾病。專門研究犯罪學的更生團契總幹事黃明鎮牧師認為，要防止此類事情再度發生，應加強性教育。曾任中央警察大學外事警察系主任、立委葉毓蘭則表示，學校應加強安全措施，像是安排校安、社區等組成聯防隊。

疑有精神疾病

10月28日晚間，發生台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生遭擄殺事件，隨後警方循線索逮捕28歲兇嫌梁育誌。針對梁育誌的犯案心理，黃明鎮認為，梁育誌可能有人格偏差及戀物癖，因為他在犯下擄殺案件前，曾有過6次偷竊女性內衣褲的紀錄。葉毓蘭則表示，梁育誌可能有戀物癖及強制性摩擦症等特殊性偏好症，質疑他在人格養成的過程有過精神創傷。

「強姦犯分成3種類型。」黃明鎮說明，其一為壓力型強姦犯；其二為權力型強姦犯，對女性有掌控欲，主要以強姦的方式表現其支配力；其三為變態型強姦犯，在強姦女性的過程中，常以暴力的方式折磨女性。黃明鎮點出，梁育誌屬於變態型強姦犯，涉嫌性侵、強盜並殺害鍾姓女大生，「應該會判處無期徒刑，或10年以上有期徒刑。」

葉毓蘭指出，9月30日梁育誌就曾試圖擄走一名女大生未遂，事隔近1個月，梁育誌10月28日再度犯案；法官將他偷竊女性內衣褲的行為當成普通的竊盜案，給予的處罰仍不足以壓抑他犯罪後獲得的快樂，「因此他暴力傾向愈來愈明顯，已經不能光靠物件來壓抑欲望。」

應加強教育、安全措施

如何預防此類犯罪再度發生？黃明鎮表示，在媒體的渲染下，許多人都有偏差的性觀念，他認為應加強性教育，強調尊重女性的重要，並教導對性的正確認識，才能防止過度沉迷於性之中；此外；加強道路上的照明，以降低危險分子聚集的可能性。他強調，警方應在知道梁育誌有多次偷竊女性內衣褲的紀錄時，就應找他進行教化輔導。

「30年前我在伊利諾大學攻讀博士時，周遭的治安惡名昭彰，學校也有發生幾起夜歸女生被擄走性侵的事件。」葉毓蘭舉例，當時學校就透過各種方法提醒學生注意，也提供所有學生(不限女生)離開學校返回住處時的接駁服務，她認為學校應加強安全措施，像是安排校安、社區等組成聯防隊，解決路燈長期不亮的問題，也應提醒學生結伴同行。

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