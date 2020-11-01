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長榮女大生命案／台南警局長自請處分 黃偉哲這樣說

中央社 / 台南1日電
台南市長黃偉哲。聯合報記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報記者謝進盛／攝影

台南市政府警察局今天下午公布馬來西亞籍女大學生命案的懲處名單，局長詹永茂自請處分，台南市長黃偉哲表示，將與警政署研議，通盤考量後再做處置。

台南市警局下午宣布的懲處名單中，除了報請警政署將歸仁分局長楊慶裕調整為內勤職務，詹永茂也自請處分。

黃偉哲對此表示，警察局已公布分局長的處分命令，詹永茂也自請處分，市政府將在整起事件相關工作告一段落之後做處理，詹永茂剛到任3個月，市政府會再與警政署研議，經過通盤考量後再做處置，且一定會把事實真相釐清。

黃偉哲表示，市府接下來將全力與中央配合，協助女大生家屬來台事宜，中央方面，包括外交部負責家屬的簽證護照申請，內政部處理移民署文件，中央疫情指揮中心負責外交泡泡，防疫方面由市政府派員全程陪同及負責防疫旅館，安全方面則由地方警力配合。

黃偉哲指出，中央要求包括市長在內等非防疫相關人員，不宜與家屬直接接觸，這方面將遵照中央的規定，至於殯葬的處理方式，也會尊重家屬的意願，配合馬來西亞當地的風俗，家屬要求的事項，市政府會盡力配合協助。

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