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外籍女大生遭殺害 長榮校方製畢業證書完成遺願

中央社 / 台南1日電

長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄殺害，父母親預定今晚飛抵台灣處理後事，校方今天表示，女學生目前就讀大三，校方已製作女學生的畢業證書完成遺願，將設法交給家屬。

長榮大學指出，這次受害女學生家屬來台的行程未公開，加上要遵守防疫相關規定，校方人員是否能與女學生父母親近距離接觸還不知道，但會設法以視訊或轉交書面資料的方式來溝通說明，目前對方提出希望代為聘任律師來協助追究後續刑事責任等問題，校方會全力協助。

校方指出，已製作受害女學生的畢業證書，希望完成女學生的遺願，也會設法轉交給家長。

長榮大學昨天已在行政大樓旁的走廊空間內設置一面追思牆，許多師生前往獻花或釘上小卡片。校方指出，將會再擇期舉行正式的追思會，今後會持續加強各項安全維護措施，也將與社區、警方合作，推動成立警民聯防巡守隊。

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