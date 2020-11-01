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凶嫌雙親住家遭蛋洗 「吃不下也睡不著 想當面向女學生父母道歉」
台南市女大生遭凶嫌擄殺震驚各界，高雄市阿蓮區住家連日成為外界宣洩情緒的目標，住家前後都被人丟擲雞蛋。陳姓里長說，梁姓嫌犯的雙親昨天透過里民與他聯繫，梁父說內心愧疚寢食難安，小孩做這種事，家人對被害人愧疚，對社會也交代不過去，希望當面向死者家屬道歉。
28歲凶嫌梁育誌住在高雄阿蓮，不幸遇難的女學生遺體也被棄屍在大崗山邊坡。案發後梁宅成為外界譴責對象，陸續有人前往住家丟雞蛋洩憤，凶嫌雙親拉下鐵門，多日沒有回家。
陳姓里長指出，昨天傍晚5點多，一名里民到家裡找他，他透過對方手機與梁嫌父親通電話，梁父懊惱說「小孩做這種事足見笑（很羞愧），對社會交代不過去」，得知死者母親今天會到台灣，希望里長幫忙安排，想要當面向受害者家人道歉。
陳里長說，梁家雙親吃不下也睡不著，願意承擔外界所有指責，當面道歉的想法已經轉告台南警方，還要看對方家長是否願意見面才能決定下一步要怎麼做。
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