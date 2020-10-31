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影／台鐵橋下道路「草比人高」女大學生遇害後開始除草
長榮大學女大學生遭擄殺案，命案現場是距離學校才300公尺的台鐵橋下道路，但學生抨擊長期路燈不亮及雜草長得比人高，歸仁區公所今天已請廠商清除雜草，區長柳世雄表示，針對台鐵橋下道路未來會與學校和里長加強連繫，一旦發生故障及雜草太長，就會在開口契約上要求加強除草等維護環境。
「如果走那條馬路還是要結伴同行」、「如果只有一個人還是建議走外面大馬路」、學生也表示在學校學生QA平台反應過校內外路燈等問題，還有希望能增設監視器等問題，女大學生命案後，長榮大學不少學生都反映正視路燈和 夜間照明問題，並指有很多黑暗死角，台鐵橋下道路很「恐怖」。
命案發生後，路燈很快就搶修亮燈，但民眾指橋下道路分隔島的雜草長得比人高，容易躲人及形成治安死角，歸仁區公所也雇工砍除雜草，預計今天可以完成；區長柳世雄指出，以往都有社會役人工除草，這次拉獲長龍大學反映後，已請廠商加強清理。
至於路燈管理，柳世雄說，是由工務局分區發包給開口契約廠商，區公所接獲通報後，會開出「派工單」，廠商必須在一個禮拜進行維修，但據了解，並沒有接到長榮大學反映路燈故障不亮，這部分會再調查清楚。
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