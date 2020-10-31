快訊

長榮女大生遭擄殺 蔡英文向受害者家屬、馬來西亞國民道歉了

兒子鑄下擄殺大錯收押 鄰居：凶嫌雙親自責不敢回家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台鐵橋下道路「草比人高」女大學生遇害後開始除草

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影

長榮大學女大學生遭擄殺案，命案現場是距離學校才300公尺的台鐵橋下道路，但學生抨擊長期路燈不亮及雜草長得比人高，歸仁區公所今天已請廠商清除雜草，區長柳世雄表示，針對台鐵橋下道路未來會與學校和里長加強連繫，一旦發生故障及雜草太長，就會在開口契約上要求加強除草等維護環境。

「如果走那條馬路還是要結伴同行」、「如果只有一個人還是建議走外面大馬路」、學生也表示在學校學生QA平台反應過校內外路燈等問題，還有希望能增設監視器等問題，女大學生命案後，長榮大學不少學生都反映正視路燈和 夜間照明問題，並指有很多黑暗死角，台鐵橋下道路很「恐怖」。

命案發生後，路燈很快就搶修亮燈，但民眾指橋下道路分隔島的雜草長得比人高，容易躲人及形成治安死角，歸仁區公所也雇工砍除雜草，預計今天可以完成；區長柳世雄指出，以往都有社會役人工除草，這次拉獲長龍大學反映後，已請廠商加強清理。

至於路燈管理，柳世雄說，是由工務局分區發包給開口契約廠商，區公所接獲通報後，會開出「派工單」，廠商必須在一個禮拜進行維修，但據了解，並沒有接到長榮大學反映路燈故障不亮，這部分會再調查清楚。

長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路，學生期盼有一條安全的路。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路，學生期盼有一條安全的路。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影
長榮大學台鐵橋下道路雜草叢生，環境也備受詬病。記者吳淑玲／攝影

殺人 棄屍 長榮大學

延伸閱讀

長榮大學學生質疑校方對校園安全、路燈不亮無作為

長榮大學外籍女大生命案 蘇貞昌代表政府向家屬致歉

路燈不亮 長榮大學校方稱未獲反映

影／女大學生命案後台鐵橋下「暗黑」路燈全亮 巡邏車來了

相關新聞

馬籍大學生遇害 蔡英文：向家屬與馬國人民表達歉意

對於長榮大學馬來西亞籍女大學生遭害事件，總統府今（31）日指出，蔡總統在國安高層會議中向學生家屬、馬來西亞國家人民表達至...

長榮大學竟未依規校安通報 教育部要學校檢討究責

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在距離校門300公尺外遭擄殺棄屍，引發社會譁然，且在9月底才發生另一陳姓女大生險遭擄走意外，...

長榮女大生有無去派出所？南警局長脫口回「我不知道」

長榮大學女大生擄殺命案引起社會譁然，時代力量南市議員林易瑩昨天質詢時，詢問警察局長詹永茂9月30日陳姓女大生「有沒有去派...

影／台鐵橋下道路「草比人高」女大學生遇害後開始除草

長榮大學女大學生遭擄殺案，命案現場是距離學校才300公尺的台鐵橋下道路，但學生抨擊長期路燈不亮及雜草長得比人高，歸仁區公...

長榮女大生遇害 父親：凶嫌必須受到台灣最重刑法處罰

長榮大學遭勒斃的馬來西亞籍鍾姓女學生的父親今天向中央社表示，希望凶嫌受到台灣最重的刑法懲處（死刑），希望此事件發揮警惕作...

長榮大學命案校長遭批拒道歉神隱 校方下午聲明

長榮大學馬來西亞籍女學生遭擄走殺害，有學生批評學校對維護學生安全「無作為」，校長李泳龍至今未神隱出面，「連行政院長都道歉...

長榮大學學生質疑校方對校園安全、路燈不亮無作為

長榮大學外籍女大生命案發生後，有學生質疑學校對校園安全毫無作為，也有學生在網路dcard上抨擊路燈不亮問題一直沒處理。長...

女大生擄殺警方遭疑吃案 黃偉哲：不揣測、盡速給交代

長榮大學女大生擄殺案，面對警方遭外界質疑吃案，台南市長黃偉哲指出，如果沒有準備相關資料，怎麼會在6小時就破案，真相到底如...

大馬女大生遭擄殺 蘇貞昌：代表政府表達歉意

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭擄殺引發輿論沸騰，行政院長蘇貞昌今透過發言人表示，台灣是一個友善而進步的國家，發生這樣的治...

女大生命案網批「還吃肉燥飯」 黃偉哲澄清：有時間差

長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺，台南市長黃偉哲臉書湧入大批網友留言「還在吃肉燥飯」、「別再只會吃肉燥飯了」等，黃偉哲今天...

大馬女大生遭擄殺家屬淚崩 黃偉哲：致上最大歉意

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭擄殺，家屬淚崩，台南市長黃偉哲今天表示，人命關天，市府一定會給予最大協助與配合，不管有千般...

兒子鑄下擄殺大錯收押 鄰居：凶嫌雙親自責不敢回家

台南市外籍女大生遭梁姓凶嫌擄人殺害，位於高雄阿蓮的梁嫌住家昨天遭人丟雞蛋、踹盆栽洩憤，今天梁家依舊大門深鎖沒有營業，凶嫌...

熱門新聞

長榮遭擄殺女大生家族社會地位高 家屬來台變數恐卡在這

驚悚！2歲童從4樓墜下 摔趴地面小手小腳還不停抽動

嚇！大魚上鉤？竟是大體 警研判：下水網魚不慎溺斃

「有責任上面負」？女大生命案究責基層員警嗆蘇貞昌

女兒魂斷台灣 母盼凶嫌被判絞刑「一命償一命」

台鐵松山站死傷事故！旅客落軌遭區間撞「卡車底」 雙向車延誤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。