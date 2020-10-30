聽新聞
test
0:00 / 0:00

外籍女大生命案遺體解剖完成 橋檢漏夜訊問梁嫌

中央社 / 高雄30日電
長榮大學馬來西亞籍女學生遭殺害棄屍案，遺體下午送高雄市立殯儀館相驗解剖完成，但檢方未多做說明。高雄橋頭地檢署晚間也正漏夜訊問嫌疑人梁姓男子。記者劉學聖／攝影
長榮大學馬來西亞籍女學生遭殺害棄屍案，遺體下午送高雄市立殯儀館相驗解剖完成，但檢方未多做說明。高雄橋頭地檢署晚間也正漏夜訊問嫌疑人梁姓男子。記者劉學聖／攝影

長榮大學馬來西亞籍女學生遭殺害棄屍案，遺體下午送高雄市立殯儀館相驗解剖完成，但檢方未多做說明。高雄橋頭地檢署晚間也正漏夜訊問嫌疑人梁姓男子。

24歲鍾姓女學生遺體下午送到高雄市立殯儀館後，檢警因擔憂鍾女的家人無法立刻來台，因此請鍾女的老師、同學3時多前來指認。

檢方考量，梁男應訊時坦承曾想性侵鍾女但未得逞，必須要鑑定才能查明鍾女是否遭性侵，因此下午6時多決定立即相驗解剖以保存跡證，解剖約在晚間8時多結束，但承辦檢察官僅說由發言人之後統一對外說明。

另外，梁男位於高雄市阿蓮區住家下午也遭憤怒民眾砸蛋洩憤，轄區警方為防滋事，加派人力駐守。

鍾女28日晚間步行經過台鐵沙崙支線高架橋與長大路口附近，沿高架橋下便道往北行走後失去蹤影，警方研判鍾女遭「非自願性帶離現場」，在案發後5個多小時後逮捕涉案的28歲梁男。他到案後坦承以繩索勒斃鍾女，並載到高雄市阿蓮區住處附近棄屍。

梁男警訊時坦承作案目的是為了性侵、性騷擾女性。警方依梁男準備的工具及現場跡證，研判是預謀行為；梁男也承認先前曾在同一地點附近對另名女性下手，但沒有得逞。全案依殺人等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

殺人 棄屍 長榮大學

延伸閱讀

大馬籍女大生遭擄殺命案 確認遭勒斃

影／女大學生命案後台鐵橋下「暗黑」路燈全亮 巡邏車來了

影／長榮女大生命案警方透露破案關鍵

男子不滿女大生慘死丟雞蛋洩憤 警呼籲民眾理性

相關新聞

遇害長榮女學生下午相驗 同學現身協助指認

就讀台南長榮大學的馬來西亞籍鍾姓女學生，遭梁姓男子擄走殺害棄屍在高雄阿蓮區，檢警今下午在高雄市立殯儀館進行司法相驗，鍾女...

大馬籍女大生遭擄殺命案 確認遭勒斃

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，遭梁姓男子挾持殺害，今天檢方初驗確認身分後即解剖複驗，初步確認鍾女遭勒斃，至於是否曾遭性侵...

男子不滿女大生慘死丟雞蛋洩憤 警呼籲民眾理性

長榮大學女大生慘遭殺害棄屍，梁姓凶嫌位在高雄阿蓮的住家遭氣憤民眾丟雞蛋宣洩情緒，下午黃姓男子在丟雞蛋時被現場員警制止，隨...

政治人物又開社會安全支票 但上次的破洞補了嗎？

台南發生一件女大生遭到嫌犯強行擄走，最後遭到殺害棄屍命案。被害者鍾姓女大生是馬來西亞籍學生，10月28日放學回宿舍途中，遭到梁姓嫌犯強行押上車，涉嫌將她勒斃。

事前有預警仍讓女大生遭擄人殺害 校園安全如何補破網？

長榮大學馬來西亞籍鍾姓大三女學生前晚放學後無辜遇害，由於上月底才有另名險些遇害的女學生發文示警，到底誰讓凶嫌梁育誌能同一地再次隨機擄人性侵得手？一場「已預告」的犯罪竟然仍能發生，校園安全如何補破網絕對是當務之急。

凶嫌殺害女大學生開車載屍加油 用被害人手機抵押油費

高雄市28歲男子梁育誌涉嫌28日晚上近9時許，在長榮大學校外高鐵橋下道路，勒殺馬來西亞籍鍾姓女大學生，監視器拍到鍾女最後...

影／長榮大學外籍女大生命案 陳宗彥：盡速協助家屬來台

內政部次長陳宗彥傍晚代表部長徐國勇到達台南歸仁分局，與市府一同頒發破案獎金給有功員警，感謝各級員警認真辦案，能夠迅速在幾...

長榮遭擄殺女大生家族社會地位高 家屬來台變數恐卡在這

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生在台遇害，據了解，鍾姓女大生為獨生女，父親是馬國家鄉客家族裔的前領袖，頗有社會聲望，長...

影／擄殺女大生嫌犯承認預謀性侵 竟回「不知道會勒死人」

馬來西亞籍台南長榮大學24歲鍾姓女學生遭高雄市男子梁育誌勒死、棄屍高雄，台南警方下午移送高雄橋頭地檢署偵訊；初步詢問嫌犯...

長榮女大生遭擄命案 南市府：將協商路燈是否要增設

長榮大學女大生遭擄殺，遇劫地點在長榮大學旁台鐵支線橋下道路，當地居民與學生認為路燈不亮才讓凶嫌選作犯罪地點，台南市長黃偉...

長榮大學做好畢業證書 讓受害鍾姓女學生安眠

長榮大學國際財務與商務管理學士學位學程3年級鍾姓女學生不幸遇害，學校已做好畢業證書，等鍾的家人來台，就會發給畢業證書。

影／最新畫面！殺害長榮大學女大生嫌犯移送橋頭地檢署

涉嫌殺害馬來西亞籍台南長榮大學24歲鍾姓女學生的高雄市男子梁育誌，下午3點10分由台南警方押解，送往高雄橋頭地檢署偵訊，...

熱門新聞

長榮外籍女大生遭隨機擄殺 嫌犯承認意圖性侵失手勒死

長榮女大生命案 嫌犯自白：上次拉不走、這次改用麻繩

獨／長榮外籍女大生遭擄殺 嫌犯涉擄走另一女大生未遂

長榮遭擄殺女大生家族社會地位高 家屬來台變數恐卡在這

驚悚！2歲童從4樓墜下 摔趴地面小手小腳還不停抽動

國道3號田寮站追撞砂石車壓扁座艙 貨車司機父子死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。