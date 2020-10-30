外籍女大生命案遺體解剖完成 橋檢漏夜訊問梁嫌

長榮大學馬來西亞籍女學生遭殺害棄屍案，遺體下午送高雄市立殯儀館相驗解剖完成，但檢方未多做說明。高雄橋頭地檢署晚間也正漏夜訊問嫌疑人梁姓男子。

24歲鍾姓女學生遺體下午送到高雄市立殯儀館後，檢警因擔憂鍾女的家人無法立刻來台，因此請鍾女的老師、同學3時多前來指認。

檢方考量，梁男應訊時坦承曾想性侵鍾女但未得逞，必須要鑑定才能查明鍾女是否遭性侵，因此下午6時多決定立即相驗解剖以保存跡證，解剖約在晚間8時多結束，但承辦檢察官僅說由發言人之後統一對外說明。

另外，梁男位於高雄市阿蓮區住家下午也遭憤怒民眾砸蛋洩憤，轄區警方為防滋事，加派人力駐守。

鍾女28日晚間步行經過台鐵沙崙支線高架橋與長大路口附近，沿高架橋下便道往北行走後失去蹤影，警方研判鍾女遭「非自願性帶離現場」，在案發後5個多小時後逮捕涉案的28歲梁男。他到案後坦承以繩索勒斃鍾女，並載到高雄市阿蓮區住處附近棄屍。

梁男警訊時坦承作案目的是為了性侵、性騷擾女性。警方依梁男準備的工具及現場跡證，研判是預謀行為；梁男也承認先前曾在同一地點附近對另名女性下手，但沒有得逞。全案依殺人等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。