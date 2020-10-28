4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

交通部為振興國內經濟推出安心旅遊，促成國旅大爆發，然此盛況恐隨10月底補助結束而終止。為防國旅寒冬再臨，民間旅宿業者聯手推出「安心遊2.0」計畫，預計發放1000萬張500元「住宿進擊券」，民眾只要上網登記即可使用，期限更延長至2021年底。

補助方案 ：預計發放新台幣500元住宿券共1000萬張。

：預計發放新台幣500元住宿券共1000萬張。 適用對象 ：不分國籍，自由行旅客皆可使用。

：不分國籍，自由行旅客皆可使用。 適用範圍 ：涵蓋全台22縣市，一般旅館、民宿、觀光旅館。

：涵蓋全台22縣市，一般旅館、民宿、觀光旅館。 使用時間 ：2020年11月1日至2021年12月31日。

：2020年11月1日至2021年12月31日。 使用限制：無使用次數限制，需直接向合作旅宿業者訂房。

第一步：查詢

於「安心遊2.0」活動官網查詢合作旅宿。

先至活動官網查詢參與活動的旅宿業者。 圖／截自安心遊2.0官網

第二步：訂房

直接向參加活動的業者訂房，以電話或旅宿官網皆可。

第三步：登錄

至「安心遊2.0」官網填寫「入住登記表單」，內容包含住客基本資料、住宿日期與地點。完成會收到系統寄發的e-mail通知信件。

訂房完成後至活動官網登錄資訊。 圖／截自安心遊2.0官網

第四步：出示

入住時出示e-mail確認身份，直接折抵500元住宿費。

登錄後會收到成功通知信，於入住時出示即可。 圖／讀者提供