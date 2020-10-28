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4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

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4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，推出「安心遊2.0進擊住宿券」，邀請全台500家旅宿業者參與，預計促成十萬旅客入住。本報系資料照／記者邱瓊玉攝影
中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，推出「安心遊2.0進擊住宿券」，邀請全台500家旅宿業者參與，預計促成十萬旅客入住。本報系資料照／記者邱瓊玉攝影

交通部為振興國內經濟推出安心旅遊，促成國旅大爆發，然此盛況恐隨10月底補助結束而終止。為防國旅寒冬再臨，民間旅宿業者聯手推出「安心遊2.0」計畫，預計發放1000萬張500元「住宿進擊券」，民眾只要上網登記即可使用，期限更延長至2021年底。


  • 補助方案：預計發放新台幣500元住宿券共1000萬張。

  • 適用對象：不分國籍，自由行旅客皆可使用。

  • 適用範圍：涵蓋全台22縣市，一般旅館、民宿、觀光旅館。

  • 使用時間：2020年11月1日至2021年12月31日。

  • 使用限制：無使用次數限制，需直接向合作旅宿業者訂房。


第一步：查詢

於「安心遊2.0」活動官網查詢合作旅宿。

先至活動官網查詢參與活動的旅宿業者。 圖／截自安心遊2.0官網
先至活動官網查詢參與活動的旅宿業者。 圖／截自安心遊2.0官網

第二步：訂房

直接向參加活動的業者訂房，以電話或旅宿官網皆可。

第三步：登錄

至「安心遊2.0」官網填寫「入住登記表單」，內容包含住客基本資料、住宿日期與地點。完成會收到系統寄發的e-mail通知信件。

訂房完成後至活動官網登錄資訊。 圖／截自安心遊2.0官網
訂房完成後至活動官網登錄資訊。 圖／截自安心遊2.0官網

第四步：出示

入住時出示e-mail確認身份，直接折抵500元住宿費。

登錄後會收到成功通知信，於入住時出示即可。 圖／讀者提供
登錄後會收到成功通知信，於入住時出示即可。 圖／讀者提供


  • 申請更簡易：只需在訂房後登錄回報入住日期與旅宿名稱，不需上傳任何身份證件。

  • 優惠可疊加：可與政府或地方推出的優惠併用，如台北市政府補助800元，搭配進擊券500元，民眾可享有1300元的優惠。

  • 可參加抽獎：獎項包括iPhone 12、任天堂Switch、現金3000元等，只要在官網登錄並確實入住即可獲得抽獎資格。

    • 於活動官網登錄成功並確實入住者，可獲抽獎資格。 圖／翻攝自安心遊2.0官網
    於活動官網登錄成功並確實入住者，可獲抽獎資格。 圖／翻攝自安心遊2.0官網

進擊券 國旅補助 安心旅遊

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