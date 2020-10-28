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4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看
交通部為振興國內經濟推出安心旅遊，促成國旅大爆發，然此盛況恐隨10月底補助結束而終止。為防國旅寒冬再臨，民間旅宿業者聯手推出「安心遊2.0」計畫，預計發放1000萬張500元「住宿進擊券」，民眾只要上網登記即可使用，期限更延長至2021年底。
- 補助方案：預計發放新台幣500元住宿券共1000萬張。
- 適用對象：不分國籍，自由行旅客皆可使用。
- 適用範圍：涵蓋全台22縣市，一般旅館、民宿、觀光旅館。
- 使用時間：2020年11月1日至2021年12月31日。
- 使用限制：無使用次數限制，需直接向合作旅宿業者訂房。
第一步：查詢
於「安心遊2.0」活動官網查詢合作旅宿。
第二步：訂房
直接向參加活動的業者訂房，以電話或旅宿官網皆可。
第三步：登錄
至「安心遊2.0」官網填寫「入住登記表單」，內容包含住客基本資料、住宿日期與地點。完成會收到系統寄發的e-mail通知信件。
第四步：出示
入住時出示e-mail確認身份，直接折抵500元住宿費。
- 申請更簡易：只需在訂房後登錄回報入住日期與旅宿名稱，不需上傳任何身份證件。
- 優惠可疊加：可與政府或地方推出的優惠併用，如台北市政府補助800元，搭配進擊券500元，民眾可享有1300元的優惠。
- 可參加抽獎：獎項包括iPhone 12、任天堂Switch、現金3000元等，只要在官網登錄並確實入住即可獲得抽獎資格。
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