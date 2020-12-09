青山宮遶境員警執勤22小時 萬華分局：可補休

台北市艋舺青山宮遶境噪音惹民怨，有議員揭露有員警每天連續服勤22小時，直批濫用警力。北市警方今天表示，經查為第3天遶境勤務有67人服勤逾22小時，將予以補休和致歉。

新黨籍台北市議員侯漢廷昨晚在臉書發文指出，他接獲數名警察陳情，青山宮轄區萬華分局所屬近百名員警在連續3天遶境活動期間，自早上8時至翌日清晨6時，每天竟連續服勤22小時，明顯不符警察勤務條例規範，要求應儘速給予補休和檢討濫用警力班表。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，今年青山宮遶境恰逢建宮165週年而盛大舉行，考量參與人數眾多，為避免發生鬥毆衝突，和確保活動安全，分局在6日、遶境最後一天投注所有警力，加強相關交通疏導及秩序維持，導致有部分員警服勤時數過長。

根據萬華分局統計資料顯示，經查3天遶境勤務，服勤時數超過22小時情形，僅只有6日、活動第3天，內外勤員警共有67人，均屬編為機動處理組及陣頭隨扈人員。

此外，遶境第3天，萬華分局全員停休，派出所排除值班、備勤等基本警力數，全數都支援遶境勤務。

萬華分局說，由於6日當天還有永和勤務，當天上午8時就出勤，使用警力近170人；另遶境也在同步進行，分局所剩警力僅約125人，全數投入協助遶境交通和維安勤務，人力吃緊；且當天清晨6時許轄內又發生火警，導致有67人服勤時數拉長至22小時。

萬華分局表示，對於這次執行青山宮遶境勤務的所有同仁致上12萬分謝意，也將擇適當時機慰勉其辛勞；針對部分同仁有勤務超時情形，將予以補休和致歉。