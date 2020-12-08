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「我艋舺人」三天睡不好！劉寶傑痛罵林昶佐：愛唱歌就去唱啊

聯合新聞網 / 綜合報導
總統蔡英文曾在臉書貼出繞境照片，並表示「今天我們都是艋舺人」，《關鍵時刻》主持人劉寶傑看到飆罵，「我是艋舺人，三天沒有睡好覺了」。圖翻攝自youtube頻道「關鍵時刻」
總統蔡英文曾在臉書貼出繞境照片，並表示「今天我們都是艋舺人」，《關鍵時刻》主持人劉寶傑看到飆罵，「我是艋舺人，三天沒有睡好覺了」。圖翻攝自youtube頻道「關鍵時刻」

艋舺青山宮遶境活動因為高分貝噪音、鞭炮聲響徹整夜，引發各界撻伐。無黨籍立委林昶佐日前到現場演出，並在臉書上分享「爽了一整天」，也招來許多網友批評。新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑在節目抱怨「我是艋舺人，已經三天沒有睡好覺了」，他更痛罵林昶佐最近有什麼作為，如果愛唱歌「你就去唱啊！」

劉寶傑日前在節目上批評，他在萬華住了10幾年，青山宮雖然每年都舉辦遶境活動，但沒有像今年這樣，到了凌晨3、4點還在放鞭炮。他好不容易快睡著，突然就聽到「咻咻咻咻咻！」，過不久耳邊又響起「砰砰砰砰砰！」。他透露，自己已經三天沒睡好覺了。

劉寶傑接著狂轟林昶佐「爛透了」，選上萬華立委，不僅沒有幫民眾爭取安靜和樂的環境，還在那邊亂搞「爽了一整天」。他更爆氣飆罵林昶佐「最近做了什麼？美豬有他嗎？」如果林昶佐那麼愛唱歌的話，就去唱阿，什麼都不會。

來賓李正皓則表示，這場繞境活動對萬華居民來說，就好像陷入永無止盡的噩夢，「不是反對傳統文化，也不是反對繞境，你要有個限度吧」，並表示林昶佐的臉書貼文，顯示他完全和萬華的民意脫節。

林昶佐 劉寶傑 遶境 青山宮

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