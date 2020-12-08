青山宮鞭炮惹怨 作家找到癥結、信徒難過「大家忘了祢的好」

台北市萬華區近日舉行一年一度的艋舺青山宮廟會遶境，過程中因整晚燃放鞭炮擾民，造成附近許多民眾整晚睡不著，引爆民怨。作家藤井樹也在臉書上對此事件發表看法。

他表示，「沒放鞭炮神明可是會生氣的」這種說法會讓他覺得到底是哪個神這麼幼稚。他相信，從來沒有哪個神有這樣說過，因為有問題的一定都是「人」。

另外，他也提到，日前白河廟會炮車大火燒死一名八歲女童，那些堅持傳統文化的「人」，這條命算誰的？

不過，針對青山王祭夜巡惹議，網路上其實也有不同的聲音。臉書粉專「陣頭攝會」就分享了一篇網友的貼文，感慨時代變了，大家普遍都只看見廟會活動的負面消息，予以譴責，卻忽略了這個活動也幫助了很多人。

網友貼文寫道「尊王啊，這三天大家都只看到祢的吵，忘了祢的好，因為祢巡境萬華，很多生活艱苦的阿伯阿嬸，有這三天陣頭的活，能去幫忙賺點生活費，祢無形中照顧這些人，沒人會替祢報導。」

大家為了盛情款待青山王公，會提供一些溫暖的食物給遊民在冷冷的天氣裡得以飽餐，而萬華的商家也因為遶境帶來遊客，促進當地消費，「祢的好怎麼都沒被拿出來討論，就只有說祢很吵？」

網友說，鞭炮的問題確實還有改善的空間，不好的地方努力再改進，但青山王公愛民愛弟子的心，百年信仰，未曾改變！