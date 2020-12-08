青山宮遶境文化、亂象怎平衡？活動聲量爆增 正反方網友激戰

image source :艋舺青山王

文／羅文芳

一年一度的台北宮廟盛事，萬華青山宮遶境成為上週末最夯話題，不但頻頻登上Google熱搜，7日更登上熱搜榜冠軍，超過5 萬筆搜尋次數，從《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢查看，青山宮兩週內更有11102筆聲量。

從聲量趨勢圖可看到，11月30日起駕宴開始，因北港媽祖睽違85年再臨艋舺青山宮，加上民間表演團體、藝人齊聚表演，帶動第一波聲量545筆；接著2日舉辦登殿大典時，有持刀械鬥毆流血衝突，單日聲量1016筆。

接著遶境從4到6日舉辦，網路討論不斷攀升，最高峰落在7日週一開工日，青山宮因徹夜放炮噪音擾民，沿線民宅疑似因鞭炮傳出火警，行經路線又驚見飯店高樓層「活春宮」等話題，單日有6312筆討論。

▲ 萬華青山宮4日遶境開始後聲量狂飆，7日週一因噪音等問題討論度單日有6312筆。

Image Source：:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/11/23 - 2020/12/07 ）

青山宮盛事超夯 政治人物搶搭風潮

今年青山宮遶境又稱艋舺大拜拜，不僅是當地信仰中心，也是政治人物們重視的活動，從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念可以看到，總統「蔡英文」前往參拜贈與「紅綾伴駕」，以及前總統「馬英九」也與國民黨主席「江啟臣」、立委「蔣萬安」一起出席，此外台北市長「柯文哲」除了出席起駕活動，也因遶境亂象遭到民眾反應，青山宮盛事除了因遶境與周遭住戶有爭議討論，政治人物們的參與也是網路熱議話題。

▲ 萬華青山宮是台北宗教文化盛事，許多政治人物也積極參與引起話題。

Image Source：:KEYPO大數據關鍵引擎/探索概念(分析區間: 2020/11/23 - 2020/12/07 ）

是文化還是亂源？網友正反方意見兩極

除了有政治人物的話題加持，這次青山宮因為擴大舉辦，邀請北中南多間宮廟參與，規模與熱鬧程度更盛，但活動延伸出的爭議也隨之而來，加上本次遶境活動到週一早上7點都未結束，從《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看到許多網友因為「鞭炮聲」、人群「噪音」、「衝突」等因素，讓市民熱線 「1999」被打爆，認為活動「真的亂源」、「太誇張了」。

但另一方也有人覺得，這樣的活動是具有「傳統」、「文化」意義的「盛事」，表示「今年真的好熱鬧，滿好的」、「大家一起給台灣的宮廟文化多一點支持鼓勵」，討論十分兩極，對此青山宮秘書陳玉敏則道歉表示，將記取缺點明年改善。

▲ 網路針對青山宮活動呈現兩極意見，一方認為噪音擾民不斷，另一方也有人覺得是熱鬧的文化盛事。

Image Source：:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/11/23 - 2020/12/07 ）

image source :PTT 萬華版

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月23日至2020年12月7日。