快訊

打贏兩岸消耗戰？國軍首要戰勝的，並非外在敵人

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青山宮遶境文化、亂象怎平衡？活動聲量爆增 正反方網友激戰

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source :艋舺青山王

文／羅文芳

一年一度的台北宮廟盛事，萬華青山宮遶境成為上週末最夯話題，不但頻頻登上Google熱搜，7日更登上熱搜榜冠軍，超過5 萬筆搜尋次數，從《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢查看，青山宮兩週內更有11102筆聲量。

從聲量趨勢圖可看到，11月30日起駕宴開始，因北港媽祖睽違85年再臨艋舺青山宮，加上民間表演團體、藝人齊聚表演，帶動第一波聲量545筆；接著2日舉辦登殿大典時，有持刀械鬥毆流血衝突，單日聲量1016筆。

接著遶境從4到6日舉辦，網路討論不斷攀升，最高峰落在7日週一開工日，青山宮因徹夜放炮噪音擾民，沿線民宅疑似因鞭炮傳出火警，行經路線又驚見飯店高樓層「活春宮」等話題，單日有6312筆討論。

▲ 萬華青山宮4日遶境開始後聲量狂飆，7日週一因噪音等問題討論度單日有6312筆。

Image Source：:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/11/23 - 2020/12/07 ） 

青山宮盛事超夯　政治人物搶搭風潮

今年青山宮遶境又稱艋舺大拜拜，不僅是當地信仰中心，也是政治人物們重視的活動，從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念可以看到，總統「蔡英文」前往參拜贈與「紅綾伴駕」，以及前總統「馬英九」也與國民黨主席「江啟臣」、立委「蔣萬安」一起出席，此外台北市長「柯文哲」除了出席起駕活動，也因遶境亂象遭到民眾反應，青山宮盛事除了因遶境與周遭住戶有爭議討論，政治人物們的參與也是網路熱議話題。

 ▲ 萬華青山宮是台北宗教文化盛事，許多政治人物也積極參與引起話題。

Image Source：:KEYPO大數據關鍵引擎/探索概念(分析區間: 2020/11/23 - 2020/12/07 ） 

是文化還是亂源？網友正反方意見兩極

除了有政治人物的話題加持，這次青山宮因為擴大舉辦，邀請北中南多間宮廟參與，規模與熱鬧程度更盛，但活動延伸出的爭議也隨之而來，加上本次遶境活動到週一早上7點都未結束，從《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看到許多網友因為「鞭炮聲」、人群「噪音」、「衝突」等因素，讓市民熱線 「1999」被打爆，認為活動「真的亂源」、「太誇張了」。

但另一方也有人覺得，這樣的活動是具有「傳統」、「文化」意義的「盛事」，表示「今年真的好熱鬧，滿好的」、「大家一起給台灣的宮廟文化多一點支持鼓勵」，討論十分兩極，對此青山宮秘書陳玉敏則道歉表示，將記取缺點明年改善。

▲ 網路針對青山宮活動呈現兩極意見，一方認為噪音擾民不斷，另一方也有人覺得是熱鬧的文化盛事。

Image Source：:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/11/23 - 2020/12/07 ） 

image source :PTT 萬華版

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月23日至2020年12月7日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『萬華青山宮』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

【延伸閱讀】

小編私心推／10月秋番霸主！《咒術迴戰》能成為超越鬼滅的神作？

手繪國寶顏振發繪製女神舒淇　作品亮相引兩岸網友筆戰怎回事？

老藝人油土伯異軍突起！網分析關鍵原因　狂推素顏韋禮安「羅時豐」

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】

台灣版 https://t.me/dailyviewtw

香港版 https://t.me/dailyviewhk

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

 臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

 論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

  新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

青山宮 遶境 噪音

延伸閱讀

青山宮遶境響徹夜 林昶佐道歉

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

青山宮遶境放鞭炮未申請專案 環保局告發13件

青山宮遶境擾民怪他頭上？林昶佐：中正萬華就是我的事

相關新聞

台北人受不了青山宮遶境 彰化這樣因應大甲媽祖進香

台北市青山宫遶境施放鞭炮煙火被批造成噪音及空氣汙染，還釀成火警，台南甚至鬧出人命，連日來話題不斷，其實彰化縣迎神賽會過去...

青山宮遶境擾民今檢討 柯文哲：預防比事後處理重要

青山宮遶境擾民，台北市長柯文哲今天下午一點親自出席檢討會議，會議不到半個小時，北市府與青山宮廟方達成共識。柯文哲表示，這...

青山宮遶境文化、亂象怎平衡？活動聲量爆增 正反方網友激戰

一年一度的台北宮廟盛事，萬華青山宮遶境成為上週末最夯話題，不但頻頻登上Google熱搜，7日更登上熱搜榜冠軍，超過5 萬筆搜尋次數，從《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢查看，青山宮兩週內更有11102筆聲量。

青山宮鞭炮惹怨 作家找到癥結、信徒難過「大家忘了祢的好」

台北市萬華區近日舉行一年一度的艋舺青山宮廟會遶境，過程中因整晚燃放鞭炮擾民，造成附近許多民眾整晚睡不著，引爆民怨。作家藤井樹也在臉書上對此事件發表看法。

青山宮繞境擾民 廟方承諾改善

台北艋舺的信仰中心青山宮近日舉辦165周年繞境，由於規模比起往年更大，鞭炮燃放以及活動噪音引發不少民眾抗議，對此台北市市...

青山宮遶境擾民 柯文哲今開檢討會 北市致歉提三檢討

青山宮遶境擾民，台北市長柯文哲今天臨時新增行程，下午1點出席青山王祭活動檢討會。北市府副市長蔡炳坤今天也因市民生活受到影...

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

繼台南白河廟會遶境活動驚傳燒死女童意外後，台北市艋舺青山宮近日舉行遶境，也因活動持續整夜且鞭炮聲不斷，引發排山倒海民怨，...

臉書被「很吵」灌爆 柯文哲促檢討活動

艋舺青山宮遶境，因活動燃放鞭炮產生噪音、塞車等問題，台北市長柯文哲昨表示，他的臉書也被網友灌爆，最熱門的留言就是「很吵！...

鞭炮惹民怨 青山宮允改善

一年一度的艋舺青山宮遶境場面盛大，但活動引發周圍鄰居不滿，艋舺青山宮管委會主委黃清源發表聲明向周邊居民及社會大眾致歉，為...

青山宮遶境響徹夜 林昶佐道歉

艋舺青山宮遶境場面盛大，燃放鞭炮產生的噪音、空氣汙染等擾民，台北市一九九九市民當家熱線，這幾天被萬華地區民眾打爆。北市府...

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

艋舺青山宮遶境場地盛大，艋舺青山宮連3天熱鬧慶祝，但其鞭炮聲等噪音引發民怨，原訂今晚出席「艋舺青山宮165週年平安祭典」...

宮廟遶境「炸」出民怨 宗教活動如何兼顧信仰與睦鄰？

這幾天應該不少人在北市萬華一帶因青山宮遶境活動行程受影響，或在半夜因炮竹聲響而驚醒。蔡英文總統近一年多來臉書很少有網友留下憤怒的留言，但因為青山宮遶境一事，不少民眾在蔡總統臉書留言抱怨。

熱門新聞

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

竹縣家長注意！ 總量管制國中小新生入學新規定今公告

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

彰化縣今年入選4個經典小鎮 串連在地特色動起來

騎車4小時來台東拍「最美蓄水池」 結果竟白騎了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。