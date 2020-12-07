青山宮遶境放鞭炮未申請專案 環保局告發13件
艋舺青山王祭連夜放鞭炮惹民怨，環保局也告發13件。其實民俗節慶可經專案申請，但青山宮表示因本身沒有要放就沒辦，至於其他陣頭與宮廟只能勸導。
艋舺青山宮暗訪暨遶境為宗教民俗盛事，今年適逢青山宮建宮165週年，特別盛大舉辦，但連夜放鞭炮煙火讓民眾抱怨連連。
北市環保局稽查大隊長顏伶珍表示，活動期間告發13件噪音汙染，其中8件超過晚間10時仍燃放鞭炮，各罰新台幣3000元，5件限期改善。
民國106年環保局曾公告修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」，內文明載，在台北市各類噪音管制區，晚間10時至隔日上午8時，不能施放專業爆竹煙火，及會發出笛音或爆音的一般爆竹煙火。
不過，元旦、春節、元宵節、端午節等，及經北市府專案核准之民俗節慶，不在此限。至於核准單位，專業高空煙火需要向消防局申請、一般鞭炮和煙火不用，而青山宮都沒有申請。
青山宮秘書陳玉敏說，籌備青山王祭時已與台北市政府開過5、6場協調會，了解該做什麼準備，青山宮本身並未放鞭炮煙火，也有向參與者宣導不要放，「但他們不聽我們也沒辦法」。
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