青山宮遶境擾民怪他頭上？林昶佐：中正萬華就是我的事

艋舺青山宮遶境活動昨晚因高分貝噪音、鞭炮聲響徹整夜，引發撻伐。無黨籍立委林昶佐日前到現場演出，並在臉書上分享，卻被網友批評活動「吵死了！」、「請全面考量附近居民生活」。林昶佐今下午受訪時表示，他上任後一直致力與傳統文化的新生與轉型，至於被民怨波及，他表示不會介意，中正萬華的事都是他的事。

林昶佐昨在臉書上分享，「昨天（5日）在萬華大鬧熱 Roar Now Bangkah逛市集、看表演、追陣頭，還加上演出，爽了一整天！今天是青山王遶境正日，龍山寺前艋舺公園的音樂祭跟市集的最後一天，把握機會來萬華參與年末台灣最大的盛會！萬華鬧熱、台灣興旺、人人平安！」

但林昶佐發文，卻引來網友的批評，像是「太棒了，2024送你回去繼續當歌手繼續爽唷！」、「我都快被鞭炮煙火炸成失智了，結果你在台上唱歌唱的倒是很嗨」等。

林昶佐今下午出面接受媒體訪問時說，他一直努力促進傳統文化的新生與轉型，這次活動吸引各地喜歡音樂的人來，在9點多就結束，也沒有燃放鞭炮，而這幾年，類似的廟會活動，或跨年等，都會第一時間與市府反應，但還是讓很多民眾受到影響，他會再積極與地方政府和在地議員協調。

被問及會不會擔心將影響之後的選情，林昶佐只說，如何讓地方的傳統歷史文化能夠新生，與現代結合，是他一直以來努力的事情，今年剛好艋舺青山宮建廟165周年，有來自各地熱情的參與，相信廟方今後會思考如何去改變。而鞭炮的減少、遶境時間的縮短，乃至於商圈的轉型等，都是他作為立法委員一直在努力的方向。

至於會不會覺得無辜受牽累？林昶佐表示，他作為民意代表，中正萬華都是他的事，不會覺得無辜怪到他身上。