快訊

打炒房、打炒匯？央行16:30召開臨時記者會 楊金龍親自主持

確定違法！彰縣萬人抗體血清調查 衛福部最高可罰百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青山宮遶境擾民怪他頭上？林昶佐：中正萬華就是我的事

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
艋舺青山宮遶境活動，無黨籍立委林昶佐5日到現場演出，並在臉書上分享。圖／翻攝林昶佐臉書
艋舺青山宮遶境活動，無黨籍立委林昶佐5日到現場演出，並在臉書上分享。圖／翻攝林昶佐臉書

艋舺青山宮遶境活動昨晚因高分貝噪音、鞭炮聲響徹整夜，引發撻伐。無黨籍立委林昶佐日前到現場演出，並在臉書上分享，卻被網友批評活動「吵死了！」、「請全面考量附近居民生活」。林昶佐今下午受訪時表示，他上任後一直致力與傳統文化的新生與轉型，至於被民怨波及，他表示不會介意，中正萬華的事都是他的事。

林昶佐昨在臉書上分享，「昨天（5日）在萬華大鬧熱 Roar Now Bangkah逛市集、看表演、追陣頭，還加上演出，爽了一整天！今天是青山王遶境正日，龍山寺前艋舺公園的音樂祭跟市集的最後一天，把握機會來萬華參與年末台灣最大的盛會！萬華鬧熱、台灣興旺、人人平安！」

但林昶佐發文，卻引來網友的批評，像是「太棒了，2024送你回去繼續當歌手繼續爽唷！」、「我都快被鞭炮煙火炸成失智了，結果你在台上唱歌唱的倒是很嗨」等。

林昶佐今下午出面接受媒體訪問時說，他一直努力促進傳統文化的新生與轉型，這次活動吸引各地喜歡音樂的人來，在9點多就結束，也沒有燃放鞭炮，而這幾年，類似的廟會活動，或跨年等，都會第一時間與市府反應，但還是讓很多民眾受到影響，他會再積極與地方政府和在地議員協調。

被問及會不會擔心將影響之後的選情，林昶佐只說，如何讓地方的傳統歷史文化能夠新生，與現代結合，是他一直以來努力的事情，今年剛好艋舺青山宮建廟165周年，有來自各地熱情的參與，相信廟方今後會思考如何去改變。而鞭炮的減少、遶境時間的縮短，乃至於商圈的轉型等，都是他作為立法委員一直在努力的方向。

至於會不會覺得無辜受牽累？林昶佐表示，他作為民意代表，中正萬華都是他的事，不會覺得無辜怪到他身上。

林昶佐 遶境 艋舺

延伸閱讀

青山宮遶境鞭炮聲擾民 林昶佐致歉

青山宮遶境半夜放煙火、警察幫開道 網齊轟：黑道治國？

青山宮遶境擾民打爆1999 環保局開單8件各罰3千

林昶佐重拾麥克風 合體血肉果汁機登萬華大鬧熱

相關新聞

艋舺青山宮遶境鞭炮放到半夜擾民！網友灌爆蔡英文臉書

蔡英文總統昨天前往艋舺青山宮出席「二○二○靈安尊王聖誕千秋聯合遶境大典」，今天副總統賴清德也將於晚上參與盛事，不過連續鞭...

遶境3日無人打架 萬華警局所「超真空」：能上的全上了

一年一度「艋舺青山王遶境」順利落幕，因適逢青山宮建宮165周年，今年活動擴大舉行，又因遶境前夕就發生鬥毆事件，台北市警方...

青山宮遶境半夜放煙火、警察幫開道 網齊轟：黑道治國？

一年一度「艋舺青山王遶境」昨天邁入最後一日，但遶境隊伍至今晨7時尚未全數入廟，遶境帶來的噪音也讓附近居民不堪其擾。萬華民眾崩潰表示，政治人物不是支持活動就是噤聲，沒有人願意為了反對噪音的萬華人發聲，北市府放任宮廟半夜放龍炮或煙火，警察還幫忙開道，任由廟方的年輕人騎車不戴安全帽，網痛批「台灣是黑道治國？」

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

艋舺青山宮遶境活動昨晚因高分貝噪音、鞭炮聲響徹整夜，引發撻伐。無黨籍立委林昶佐5日到現場演出，並在臉書上分享，卻被網友批...

青山宮遶境擾民臉書被灌爆 柯文哲：留言都是「很吵」

一年一度的艋舺青山宮遶境是北市萬華地區的年度宗教盛事，相當於艋舺人過年。不過由於今年是青山宮肇基165年慶典，許多外地宗...

艋舺青山宮165周年 陣頭人數高達8500人史上最高

一年一度的艋舺青山宮遶境場地盛大，艋舺青山宮連3天熱鬧慶祝，青山宮秘書陳玉敏表指出，由於今年適逢165周年，因此陣頭人數...

艋舺青山宮鞭炮噪音惹怒民眾 廟方3度致歉：明年改善

艋舺青山宮連3天熱鬧登場，但連夜遶境鞭炮聲、噪音不斷，惹怒居民，青山宮秘書陳玉敏表示，已將今年須改善的缺點記起來，明年一...

林昶佐：「萬華大鬧熱」活動準時結束 且未燃放鞭炮

艋舺青山宮遶境，連續好幾天的鞭炮聲響引起民眾抱怨連連，無黨籍立委林昶佐日前到龍山艋舺公園「萬華大鬧熱」音樂祭現場演出。林...

青山宮遶境擾民怪他頭上？林昶佐：中正萬華就是我的事

艋舺青山宮遶境活動昨晚因高分貝噪音、鞭炮聲響徹整夜，引發撻伐。無黨籍立委林昶佐日前到現場演出，並在臉書上分享，卻被網友批...

青山宮遶境吵三天 醫提醒這分貝只能容許15分鐘

一年一度的艋舺青山宮遶境場地盛大，不過鞭炮、舞台噪音擾民，這幾天台北市1999也被萬華地區民眾打爆。北市統計12月4日至...

青山宮遶境擾民打爆1999 環保局開單8件各罰3千

一年一度的艋舺青山宮遶境場地盛大，不過燃放鞭炮產生噪音、空汙等問題擾民，這幾天台北市1999也被萬華地區民眾打爆。據北市...

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

歲末年終許多宮廟舉辦遶境，但宮廟活動伴隨的鞭炮易引起噪音和火警的疑慮。有人提到台北市的行天宮，6年前開始全面禁香，也沒有吵人的陣頭，每次去那邊都感到很安靜舒適，盛讚行天宮是台灣宮廟的典範。

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

感動！3位台中市長為中央公園開幕 互相扶持一棒接一棒

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。