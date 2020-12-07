青山宮遶境半夜放煙火、警察幫開道 網齊轟：黑道治國？

一年一度「艋舺青山王遶境」昨天邁入最後一日，但遶境隊伍至今晨7時尚未全數入廟，遶境帶來的噪音也讓附近居民不堪其擾。萬華民眾崩潰表示，政治人物不是支持活動就是噤聲，沒有人願意為了反對噪音的萬華人發聲，北市府放任宮廟半夜放龍炮或煙火，警察還幫忙開道，任由廟方的年輕人騎車不戴安全帽，網痛批「台灣是黑道治國？」

一年一度的艋舺青山宮遶境場地盛大，不過燃放鞭炮產生噪音、空汙等問題擾民，這幾天台北市1999也被萬華地區民眾打爆。據北市研考會統計，青山宮宗教遶境活動從4日至6日，這三天民眾透過1999的噪音檢舉案件多達268件；透過1999陳情塞車、交通違規、凌晨還在放鞭炮、空汙的件數也多達317件。

許多萬華居民都受不了，紛紛上PTT發文痛罵，有網友說，不反對青山宮夜行的傳統文化，但不支持半夜還在放鞭炮、煙火等噪音，這些鞭炮聲、煙火聲不只萬華受影響，包括板橋、永和、土城都民怨四起」。

該網友表示，「青山宮夜行古時候是要求圍觀民眾肅靜的，如今成為全台各宮廟軍備競賽的主戰場，鞭炮、煙火、電音舞曲、歌手、明星互相較勁」，他質疑，政治人物不是發文支持活動，就是選擇噤聲，沒有人願意為了反對噪音的萬華人發聲，民眾打爆市民專線，回應都是已在處理，但去年被檢舉後也只罰了3000元。

網友痛罵，「是什麼原因讓這些宮廟可以囂張跋扈？可以在半夜還在放大龍炮、震耳欲聾的煙火？警察還為他們開道、指揮交通，甚至騎過去的神明的孩子、+9弟弟們，沒一個戴安全帽的都沒在管，是否證實了這是超越政治的問題？台灣就是黑道治國的現實？」

有網友怒批「我活該住萬華」，每年到了遶境這天都不用睡覺，外面鞭炮20分鐘放一次，機車也都亂停，曾遇過辦桌直接辦在他家門口，還會有人按門鈴借廁所，痛罵「沒有素質還各種亂象，還有人在那邊護航傳統文化」。

有網友發現，撥打市民專線1999後，就可直接聽到語音「關於艋舺青山宮遶境，噪音污染問題，請直接洽艋舺青山宮」，讓他非常傻眼。

還有網友說，今年放煙火鞭炮的狀況比往年更扯，質疑是北市府開綠燈，才讓廟方可以這麼囂張，他說，新北市宮廟更多，卻沒有這麼囂張，往年北市也不會如此，他質疑「北市府今年這個責任逃不掉啦！」