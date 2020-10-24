美麗灣渡假村案未獲賠償金額 業者迄未回應
台東美麗灣渡假村仲裁案，業者提出12.1億元求償，但仲裁結果裁定台東縣政府以6.29億元買回建築物。仲裁單位認為業者應盈虧自負，縣政府無需負擔賠償，不過截至今晚業者仍未回應。
爭議13年的台東美麗灣渡假村，業者107年提出仲裁，以損害賠償及移轉建築物，向台東縣政府求償新台幣12.1億元。
仲裁單位審理，認為美麗灣案是因不可抗力而終止契約，原美麗灣公司請求12.1億元損害賠償部分，因開發案為美麗灣公司自行規劃，該公司應盈虧自負，台東縣政府無需負擔賠償，至於建築物部分，則依契約有償移給台東縣政府。
仲裁庭依台東縣政府的估價，裁定台東縣政府以6.29億元買回建築物。
記者昨晚打電話給美麗灣協理、新聞聯絡人林宏哲，他表示，下星期一公司才會討論。他今天則未接電話。
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