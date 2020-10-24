環團要求拆除美麗灣建物 當地民眾有支持也有反對

台東美麗灣渡假村仲裁案出爐，裁定台東縣政府以6.29億元買回。環團要求拆除美麗灣渡假村建築物，當地民眾有支持也有持反對意見。

爭議13年的台東美麗灣渡假村，業者提出仲裁，台東縣政府今天公布仲裁結果，由台東縣政府以新台幣6.29億元買回建築物。

地球公民基金會花東辦公室、台灣環境資訊協會、荒野保護協會台東分會、台灣環境保護保聯盟台東分會發布聯合聲明，提出2大訴求。

2大訴求包括：仲裁資訊應公開，6.29億元鉅款來自國庫，此案仲裁過程若有造假或瑕疵，將嚴重損害全國納稅人權益。因此，仲裁判斷書內容，特別是美麗灣建築物價值鑑定的結果，應公開接受大眾審視，確認全案過程公正客觀，以及縣府與業者雙方沒有放水打假球嫌疑。

另一訴求則為拆除美麗灣，台東縣政府是違法破壞海灘的結構共犯，應扛起接下來最艱難的任務，立即展開方案評估與研究，拆除逐漸腐朽的違法建築，復原已被傷害的自然沙灘與水下生態，將杉原海水浴場還給台東人。

「反反反行動聯盟」聯絡人、當地居民林淑玲也強調，要求政府拆除美麗灣建築、恢復自然海灘的立場不變，若縣長饒慶玲拆掉美麗灣這棟違法建築，將自然沙灘還給全民，他們將全力支持。

不過，當地民眾陳世岳表示，希望能保留主題建築，「誰要拆，誰要有辦法不造成污染」，因此他堅決反對拆除，建築物是沒有違法的，可以利用這建物來做海洋教育的點，或培訓海洋教育的志工，類似這樣的環保教育用途。