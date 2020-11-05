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亞太電信與遠傳電信擴大頻譜資源合作 5G再創新猷

文 / 亞太電信

繼3.5GHz共頻共網 擴及低頻段網路策略結盟 加速5G涵蓋
雙方進行700MHz頻段「共頻共網」、「頻率交換」業務合作

亞太電信繼日前攜手遠傳電信於5G 3.5GHz頻段共頻共網合作，締造電信產業新里程，今（5日）正式宣布雙方進行「共頻共網」、「頻率交換」兩項業務合作事宜，延續策略聯盟的綜效能量，擴大延伸至低頻段的網路策略合作，促進雙方頻譜效益極大化，聯手持續為珍稀的國家頻譜資源與消費者利益謀求最佳效益，創造多贏新局。

在共頻共網的業務合作部分，雙方就各自取得之700MHz頻段進行共頻共網，亞太電信將以九分之二比例分攤700MHz頻段共頻共網所產生之相關成本與費用，實際執行時間將視法規開放時程及主管機關核准時間而定。

在頻率交換的業務合作部分，亞太電信與遠傳電信恪遵法規，雙方約定頻率，透過頻率交換方式，極大化頻譜價值。亞太電信就持有之723MHz~728 MHz(上行)、778MHz~783 MHz(下行)共計10MHz頻寬，與遠傳電信所持有之2595MHz~2615 MHz共計20MHz頻寬進行交換。至於雙方頻率交換所產生之費用，將依亞太電信與遠傳電信當時各自競標結束後次月起，開始攤銷至國家通訊傳播委員會核准頻率交換申請之當月底殘值計算。

亞太電信表示：亞太電信攜手遠傳電信於3.5GHz頻段進行合作，為台灣電信史寫下新頁。邁向5G，雙方延伸至低頻段的網路合作，透過共頻共網，未來形成連續頻寬，有效活絡雙方頻譜效益。700MHz屬低頻，搭配5G中高頻譜，能擴大5G涵蓋範圍，在網路容量和涵蓋廣度上均更完整。亞太電信透過頻率交換，其2600MHz頻段，由20MHz變成40Mhz，網速也可以達到2倍成長，此頻段亦為5G關鍵頻譜，網路將可發揮最大綜效，提供消費者更優質的網路體驗。

台灣正式邁入5G新世代，亞太電信除透過與遠傳電信進行網路策略合作，首要希望提升網路品質，加速擴大5G涵蓋；同時運用高速度、低延遲、大連結特性，拓展豐富多元的應用服務，透過更多策略結盟，產生更多垂直與水平的綜效，持續推動智慧生活，創造更多無限可能。

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