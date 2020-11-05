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獨享四大好康　iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 0元起 5G、4G資費通通有　亞太電信即刻開放預約登記

文 / 亞太電信

首度支援5G網路的iPhone 12系列，全台買氣強強滾，壓軸登場的旗艦款iPhone 12 Pro Max和最具性價比的iPhone 12 mini將於13日正式開賣，亞太電信今（５日）宣布，全台門市及官方網站即刻起開放預約登記，除了提供網路品質大躍進的5G資費方案外，還有最貼心親民的4G精選資費，一次幫果粉們準備好，讓入手最新iPhone資費選擇更多元豐富。

亞太電信5G「Gt無限」iPhone 12方案，提供999元到2,699元5個級距，iPhone 12 mini（64GB）搭配999元資費，專案價16,300元，若選擇2699元資費，專案價0元，約期24個月；全系列再享四大好康優惠：第一重，享「Gt智慧保鑣」手機保險首月月租0元；第二重，把舊手機帶來Gt智慧生活門市享最高現折22,500元（以iPhone 11 Pro Max 512GB舊換新計算），並且申辦iPhone 12 Pro Max 512GB就能0元帶回家；第三重，指定資費加贈最高價值8,000元娛樂無限包，內含Gt TV_電視館、Gt鈴聲+、Gt電子書各12個月、CATCHPLAY+線上影音4個月和HTC VR服務90天；第四重，指定信用卡享最高12期刷卡分期零利率。

亞太電信同步提供4G精選資費，只需月付999元，享4G不限速上網吃到飽、網內通話免費雙飽優惠，iPhone 12 mini（64GB）手機專案價僅需7,800元，約期30個月，入手價更親民。

【貼心叮嚀】
活動期間：即日起至2020/11/30。
活動網址：https://www.aptg.com.tw/event/1809/iPhone/iphone12/
相關資訊如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於本活動網站。

【附件一】iPhone 12系列5G「Gt無限」購機方案

【附件二】iPhone 12系列4G購機方案

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