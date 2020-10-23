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潮果粉看過來 手機、配件、應用一次滿足 亞太電信5G Gt無限　聯手iPhone 12飆速大進擊

文 / 亞太電信

兩年約期輕鬆換新機　月付999元起　獨享四大好康優惠
獨家贈《懶散兔》AR防摔手機殼　舊換新最高現折23,500元

萬眾矚目的iPhone 12、iPhone 12 Pro今（23日）正式登場，亞太電信全台門市與數位門市同步開賣，首度支援5G網路、最強iPhone 12系列，搭配網路品質大躍進的亞太電信，帶領消費者跳級跨入5G新世代。搭配5G「Gt無限」指定方案，獨享四大好康優惠，提供手機保險和贈送防摔手機殼雙重防護，以及人氣插畫家5G AR應用，由裡到外一次幫果粉準備好。

萬眾矚目的iPhone 12、iPhone 12 Pro今（23日）正式登場，亞太電信全台門市與數位 圖／亞太電信 提供
萬眾矚目的iPhone 12、iPhone 12 Pro今（23日）正式登場，亞太電信全台門市與數位 圖／亞太電信 提供

亞太電信5G「Gt無限」iPhone 12方案，提供999元到2,699元5個級距，申辦999元資費，iPhone 12（64GB）專案價19,300元，iPhone 12 Pro（128GB）專案價26,300元，約期24個月，再獨享四大好康優惠：第一重，贈送超人氣插畫家Lobster獨家繪製授權《懶散兔與啾先生》防摔手機殼（市價790元，數量有限，送完為止），結合AR技術，透過專屬APP掃描手機殼圖案，即可隨時隨地與超萌懶散兔在真實世界大玩AR互動；第二重，享「Gt智慧保鑣」手機保險首月月租0元；第三重，把舊手機帶來Gt智慧生活門市享最高現折23,500元（以iPhone 11 Pro Max 512GB舊換新計算）；第四重，指定資費加贈最高價值8,000元娛樂無限包，內含Gt TV_電視館、Gt鈴聲+、Gt電子書各12個月、CATCHPLAY+線上影音4個月和HTC VR服務90天。

魔法款-申辦999元以上資費，贈送超人氣插畫家Lobster獨家繪製授權《懶散兔與啾先生》 圖／亞太電信 提供
魔法款-申辦999元以上資費，贈送超人氣插畫家Lobster獨家繪製授權《懶散兔與啾先生》 圖／亞太電信 提供

跳舞款-申辦999元以上資費，贈送超人氣插畫家Lobster獨家繪製授權《懶散兔與啾先生》 圖／亞太電信 提供
跳舞款-申辦999元以上資費，贈送超人氣插畫家Lobster獨家繪製授權《懶散兔與啾先生》 圖／亞太電信 提供

為了體恤果粉，亞太電信同步提供4G資費方案，只需月付999元，享4G不限速上網吃到飽，iPhone 12（64GB）手機專案價僅10,800元，同樣可享舊換新方案。另，全資費均享「Gt智慧保鑣」手機保險首月零月租優惠，讓果粉用得更安心。

亞太電信攜手人氣插畫《懶散兔與啾先生》推出AR防摔手機殼，透過專屬APP掃 圖／亞太電信 提供
亞太電信攜手人氣插畫《懶散兔與啾先生》推出AR防摔手機殼，透過專屬APP掃 圖／亞太電信 提供

【貼心叮嚀】
•活動期間：即日起至2020/11/30。
•活動網址：https://reurl.cc/2gaGAr
•相關資訊如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於本活動網站。

【附件一】iPhone 12系列5G「Gt無限」購機方案

圖／亞太電信 提供
圖／亞太電信 提供

【附件二】iPhone 12系列4G購機方案

圖／亞太電信 提供
圖／亞太電信 提供

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