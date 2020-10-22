國泰航空台灣優離40人 最高給30月

據台北市勞動局初步掌握，國泰航空在台灣工作員工有431人，預計裁掉40人，主要為空勤人力。不過，昨天經工會與公司協商後，初步達成共識不以資遣形式，而是改採優離方式，最高給予30個月薪資，員工可自願報名，公司保有最終同意權。

對此，國泰航空集團台灣辦公室說，有關未來員工妥善安排，目前尚無正式方案，一旦出爐會盡快對外說明。據了解，國泰已有向民航局報告會有職務調整，遭調整者會用優退或是提早退休方式辦理。

交通部民航局說，疫情發生前，港龍每周有69班，往來香港與桃園、台中、高雄三航點。疫情發生後，僅9月份有一班曾載客，台中航線提報暫停，其他以客機腹艙載貨維持營運。已要求業者依法提報航線暫停，並妥善處理消費者權益相關事宜。