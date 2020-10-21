國泰裁員、港龍關門 全球航空業度寒冬

曾經是香港飛中國首選的香港國泰航空21日宣布重組計劃，旗下港龍公司即日停運。國泰航空集團將削減約8500個職位，占總數24%，未來數週擬裁約5300名駐港員工，其餘非駐港員工，也要裁減約600人。未來將由旗下香港快運航空接手港龍的大部分航線。此外，包括日、星、澳、阿聯酋等國航空公司也都宣布裁員與緊縮政策。

國泰載客暴跌9成8

國泰航空集團將整體削減約8500個職位，約占集團總數3.5萬個職位的24%。其中，扣除已經懸缺的2600個職位，國泰預計在數周內裁減5300名香港員工，也規劃裁減600名香港以外的員工，但仍須視當地監管規定而定。此外，國泰航空將要求駐港機艙服務員及機師同意更改聘僱條件，包括薪資調整。

自從新冠肺炎爆發後，國泰航空業務備受打擊，大裁員的消息屢次傳出。據公布，9月國泰及所屬港龍航空公司每天平均只載客1568人次，較去年同期暴跌9成8。6月初，國泰航空已採取救亡行動，宣布資本重組，共融資港幣390億元（約新台幣1500億元），其中港府向國泰航空注資292.5億元，其餘透過供股向公眾集資。

國泰主席賀以禮說，國泰港龍35年品牌結束，在全時最嚴峻打擊下，要更集中、有效率營運，結束國泰港龍可以提升營運和市場推廣效率，未來也不會考慮重新經營「國泰港龍」品牌。

港航以無薪假因應

香港航空員工的命運與國泰航空截然不同。國泰裁員消息滿天飛，香港航空繼早前安排機師、機艙服務員等空勸人員推出無薪假計劃後，最新公布擬向後勤人員推自願無薪假計劃。香港航空發言人證實，已呼籲香港的後勤員工繼續參予新一輪的無薪假計劃，但減薪幅度將會降低，所有香港航空員工在今年11月至明年3月期間的薪金將會按其職級調低5%至15%，每月放最多四天無薪假，「致力保障大部分員工工作將維持不變」。

香港航空今年2月已經裁走部分員工，早前先後向機師、機艙服務員推出無薪假計劃，機長在期間每月的固定收入和津貼將減少60%，而空中服務員在計劃內的4個月，分別執勤兩個月及休班兩個月，而基本收入和固定津貼將減少30%。

星航也艱困

與國泰同樣獲得政府注資的新加坡航空集團旗下3間個品牌，新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir）將合共削減4300個職位，也是佔員工總數約2成。除星航外，澳洲兩大航空公司澳洲航空（Qantas Airways）及維珍澳洲航空（Virgin Australia）也相繼裁員。澳航自4月起裁員約8500人，佔人手約3成。

澳航曾申請破產改組

陷入財困維珍澳洲航空早前申請破產保護，並獲美國私募股權企業貝恩資本收購。作為重組計劃一部份，維珍澳洲航空宣布裁員3000人，相當於三分之一的人手。公司於3月起永久停飛香港航綫。

阿聯酋航空（Emirates Airline）行政總裁於7月接受外媒訪問時透露，可能裁員最多15%人手。根據年報，以截至3月底約有6萬名員工計，相當於縮減約9000人。

另外，歐洲大型國際航空公司之一的英國航空（British Airways）於4月底時表示計劃減少1.2萬人，相當於三分之一人的人手。

全日空創虧損紀錄

全日空控股公司（ANA Holdings Inc.）預料將會錄得有史以來最大的年度虧損。據外電引述知情人士表示，疫情嚴重打擊航空業，全日空預料至明年全年虧損達5300億日元（約390億港元），又透露國際航班的需求難以短期內恢復。

全日較早前宣布恢復部分中國航線，由9月30日開始，將恢復成田往返青島及廣州兩條航線。

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