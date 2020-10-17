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立榮東沙軍機下周飛不飛？陳其邁：不該太多政治力干擾

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市聯合豐年節以拉阿魯哇族當主題，市長陳其邁（右一）穿上拉族的傳統服飾出席活動。記者徐白櫻／攝影
高市聯合豐年節以拉阿魯哇族當主題，市長陳其邁（右一）穿上拉族的傳統服飾出席活動。記者徐白櫻／攝影

東沙島屬於高雄市行政區，針對立榮航空包機返回爭議，高雄市長陳其邁重申，港方到目前為止語焉不詳，嚴重危害飛航安全，港方要為此事負起所有責任。至於下周能否順利飛東沙，陳呼籲，港方應落實飛航安全，不應有太多政治干擾。

陳其邁今天下午在鳳山參加「2020年高市聯合豐年節」，針對東沙包機問題，他表示，很多海巡弟兄在當地護衛國土安全，所以高市也跟交通部、海巡署、海委會都有聯繫，看如何確保飛航安全，港方到目前為止語焉不詳，毫無任何道理的要求（飛機返回），真是匪夷所思，嚴重危害到整個飛航安全，港方要為這件事負責。

至於下禮拜會不會飛的問題，陳其邁說，此事要由交通部、海委會跟港方接洽聯繫溝通之後才作最後決定，尊重交通部跟港方的協調結果。陳說，站在我們的立場，飛航安全才是最重要的，從現在看起來的訊息，整個過程希望港方能確實落實飛航安全，不應有太多政治力干擾。

東沙島 陳其邁 海巡署

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