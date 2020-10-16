軍方包機往東沙被港拒入 高市議員促高市府向中港抗議

昨天立榮航空一架軍方包機從高雄飛往東沙島，被香港區管中心拒絕進入香港飛航情報區，包機即返回高雄。由於東沙屬高雄市行政範圍，高雄市議員林智鴻今天上午在議會質詢，要求高雄市政府向中共、香港當局抗議、譴責。高雄市海洋局代理局長黃登福表示，關於東沙島屬於我國國土，地方跟中央站在同一個立場。

林智鴻在議會農林部門質詢黃登福時表示，香港當局沒有提前公告，等於片面破壞聯合國海洋法公約過境通行權，未來恐結合海上中共民兵船的包圍封鎖，一步步侵略東沙島；東沙島行政範圍屬高雄市，島上還有設立漁民服務站，高雄市政府必須要展現態度，正式向中共、香港當局表達抗議、嚴厲譴責！

林智鴻表示，東沙島屬高雄旗津，包機上的官士兵與研究人員都是國人，這樣遭遣返的行為已嚴重影響了東沙島上官士兵、研究人員回家的權利，高市府應該硬起來主張並維護行政管轄區域。

黃登福說，內政部於1990年將東沙島委託高雄市政府代管，島上有漁民服務站，有漁船整補、緊急醫療和海難救助的功能，營建署海洋國家公園管理處也公告東沙環礁12海浬為國家公園範圍，海洋局為保育東沙的生態環境，已公告東沙12浬禁捕的物種，東沙生態的維護、漁業資源的養護，海巡署巡護。

黃表示，關於東沙島屬於我國國土，地方跟中央站在同一個立場。