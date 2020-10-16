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軍方包機往東沙被港拒入 高市議員促高市府向中港抗議

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員林智鴻就昨天軍方包機被香港拒入飛航情報區之事促高市府向中共、香港當局抗議。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員林智鴻就昨天軍方包機被香港拒入飛航情報區之事促高市府向中共、香港當局抗議。記者楊濡嘉／攝影

昨天立榮航空一架軍方包機從高雄飛往東沙島，被香港區管中心拒絕進入香港飛航情報區，包機即返回高雄。由於東沙屬高雄市行政範圍，高雄市議員林智鴻今天上午在議會質詢，要求高雄市政府向中共、香港當局抗議、譴責。高雄市海洋局代理局長黃登福表示，關於東沙島屬於我國國土，地方跟中央站在同一個立場。

林智鴻在議會農林部門質詢黃登福時表示，香港當局沒有提前公告，等於片面破壞聯合國海洋法公約過境通行權，未來恐結合海上中共民兵船的包圍封鎖，一步步侵略東沙島；東沙島行政範圍屬高雄市，島上還有設立漁民服務站，高雄市政府必須要展現態度，正式向中共、香港當局表達抗議、嚴厲譴責！

林智鴻表示，東沙島屬高雄旗津，包機上的官士兵與研究人員都是國人，這樣遭遣返的行為已嚴重影響了東沙島上官士兵、研究人員回家的權利，高市府應該硬起來主張並維護行政管轄區域。

黃登福說，內政部於1990年將東沙島委託高雄市政府代管，島上有漁民服務站，有漁船整補、緊急醫療和海難救助的功能，營建署海洋國家公園管理處也公告東沙環礁12海浬為國家公園範圍，海洋局為保育東沙的生態環境，已公告東沙12浬禁捕的物種，東沙生態的維護、漁業資源的養護，海巡署巡護。

黃表示，關於東沙島屬於我國國土，地方跟中央站在同一個立場。

東沙島 高雄市 香港

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