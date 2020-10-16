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立榮軍包機「被返航」 江啟臣：國安單位應有具體作為

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立榮航空飛東沙軍包機，昨天被香港航管單位以飛行區域下方有危險活動為由，要求中途返航。國民黨主席江啟臣今在臉書表示，這是東沙民航包機後首次發生「被返航」狀況，國安單位應有具體作為。

江啟臣也提到，近期共軍頻繁侵擾我防空識別區西南空域，此次民航機遭要求折返之處也位於該敏感區域，是否代表共軍已展開聯合封鎖作戰，除將演習、侵擾常態化外，更透過其他手段阻礙我方官兵運補，若未來空、船運受干擾成常態，國安單位之因應措施為何？如何協助外島運補工作穩定，穩定外島軍心？

江啟臣說，這架班機在起飛前並未接獲任何禁行通知，飛航途中突然接獲要求禁止進入，因對方已表明有活動在進行，所謂「相關活動」是否是共軍在附近海域軍演，國防部、海巡署等相關單位應有所掌握。

江啟臣 東沙 國安

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