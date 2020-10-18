桃竹苗停灌補償 首日1960人申請

農委會農田水利署表示，桃竹苗第二期稻作停灌補償作業於昨天開跑，為期10天，包括桃園、石門、新竹、苗栗及台中等五個管理處共25個工作站，昨上午8時起受理稻作停灌補償申請，昨天共1960個停灌區域內農民完成申請作業，占預估申請人數11％。

農田水利署指出，為確保受理申請作業能順利進行，一周前就召開多次準備工作會議，邀集各管理處確認每項準備工作都已完成。農水署昨天上午也成立作業聯繫暨應變小組，除了協助各管理處解決受理停灌補償申請相關問題外，也適時回應民眾詢問。

農田水利署表示，本次申請期間從10月17日到26日止，共10天，請停灌區域內種稻農民擇適當時間，到各管理處工作站申請停灌補償。至於在停灌區域內種植其他作物者，農委會將依作物特性及受影響程度，10月26日前公布補償措施，並於公告日隔天起10天內受理申報，假日無休。