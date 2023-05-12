中天換照案NCC敗訴 蔡清祥：確實不多見

中天新聞台三年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照，中天提行政訴訟救濟，台北高等行政法院前天判中天勝訴；法務部長蔡清祥昨天在立法院面對藍委質詢表態「這種情形確實不多見」。

立法院司法及法制委員會昨天審查律師法修正草案，法務部長蔡清祥備詢。立委王鴻薇表示，ＮＣＣ所作出的有關處分連續多件被判敗訴，請蔡清祥表示意見，並問蔡是否支持ＮＣＣ上訴。

蔡清祥一開始認為撤照案不屬於法務部權責拒答，並稱司法院有其立場，法務部應尊重，不過立委曾銘宗要求主席劉建國宣讀首長列席沒有拒絕立委提問的權利條文，蔡清祥於是答覆提問。

蔡清祥說，依他有限的理解及個人意見，行政法院作出的判決「這種情形確實不多見」，過去行政法院通常作出的是對政府有利判決。至於是否認為ＮＣＣ應該提上訴，蔡清祥表示尊重ＮＣＣ的意見。