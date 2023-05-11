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「專業蕩然無存」 藍委轟陳耀祥下台

聯合報／ 記者程遠述劉宛琳王宏舜／台北報導
NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥。本報資料照片
NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥。本報資料照片

中天新聞台三年前被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照，退出有線電視第五十二台頻道，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院昨撤銷處分，應依判決意旨做出適當處分，此案仍可上訴。國民黨立委洪孟楷表示，法院既做出不讓換照於法無據的判決，所謂獨立機關專業度已蕩然無存，主導此換照案的ＮＣＣ主委陳耀祥應下台負責。

爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘則表示，今天的媒體一面倒為執政黨效力，幾乎聽不到監督政府的聲音，「若有幸當選，我會努力恢復ＮＣＣ撤銷的電視頻道」，讓一切還原，讓大家都能享有真的言論自由

洪孟楷表示，台北高等行政法院經過兩年多審理，綜合雙方律師攻防意見，認為ＮＣＣ不讓換照是於法無據，且現在中天向國家求償七十九億元，如判決確定，這將會變成「陳耀祥主導下架、全民幫忙埋單賠償」，錯誤的決策比貪汙更可怕，就是這個道理。如果民進黨政府心中還有一點一滴人民，「陳耀祥主委，請辭下台吧。」

立委曾銘宗昨在司法及法制委員會詢問司法院「一個機關的處分常常被撤銷，到底是正常、不正常還是異常？」司法院秘書長林輝煌答稱，若機關處分常被撤銷，內部應討論。

曾銘宗指司法院相當重要，國家發生大事時，司法院不要自外於體制，當司法院什麼都不講，怎提高司法院公信力？

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