聽新聞
test
0:00 / 0:00

中天新聞台回歸52台？ 尚待NCC審議

聯合報／ 記者林孟潔房荷庭／台北報導

中天新聞台因不予換照而退出有線電視頻道，法院昨撤銷ＮＣＣ處分，若未來判決確定，中天能否回歸五十二頻道，仍有待ＮＣＣ依二○一八年修正後評分基準，再開委員會審議，結果未可知。ＮＣＣ先前曾多次裁罰中天，其中九案、四百萬元罰鍰已被法院撤銷，或廢棄發回更審中。

中天持有執照期間被ＮＣＣ裁罰廿五案，原因包括未盡查證責任、以偏頗資訊誤導民眾，違反衛星廣播電視法規定，其中九案被法院撤銷處分，更有兩案確定免罰。二○一八年間，中天指參選高選市長的陳其邁造勢活動尚未結束，民眾走光光，立委邱議瑩拿麥克風喊「大家麥離開」打悲情牌，挨罰廿萬元，法院認為ＮＣＣ諮詢委員意見分歧，但處分擅自認定中天違法有所違誤，確定撤銷處分。

中天二○一九年製播「三市長合體，天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，被ＮＣＣ認為內容未經查證，引導民眾結合政治人物和怪力亂神的說法而裁罰四十萬元，但法院發現ＮＣＣ諮詢會議十六名委員中，僅四人認定違法，處分片斷擷取少數委員意見，卻置之不論多數委員認定新聞未違法的主張，判決中天勝訴確定。

中天同年製播「黑衣人入侵校園霸凌女學生」新聞挨罰四十萬元，法院認定ＮＣＣ召開諮詢會議，但僅十三名委員出席，不符至少二分之一委員出席才能開會的規定，更一審判ＮＣＣ敗訴。

陳其邁 中天新聞 NCC

延伸閱讀

關台近3年換照案贏了 中天聲明：台灣人民已深惡痛絕NCC違法濫權

法院撤銷中天不予換照處分 洪孟楷：陳耀祥下台負責

指媒體一面倒為執政黨效力 郭台銘：若當選會努力恢復NCC撤銷的電視頻道

NCC裁處中天電視連敗「機關有沒有問題」 曾銘宗斥司法院不敢講

相關新聞

中天換照案 北高行撤銷NCC處分

中天新聞台三年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照，退出有線電視第五十二台頻道，中天提...

冷眼集／漠視程序正義 NCC淪政治打手

政府依法行政是法治國家基本要求，尤以獨立機關更應恪守程序正義，立法者將ＮＣＣ設計為合議制獨立機關，為的是排除上級指揮和監...

中天新聞台回歸52台？ 尚待NCC審議

中天新聞台因不予換照而退出有線電視頻道，法院昨撤銷ＮＣＣ處分，若未來判決確定，中天能否回歸五十二頻道，仍有待ＮＣＣ依二○...

「專業蕩然無存」 藍委轟陳耀祥下台

中天新聞台三年前被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照，退出有線電視第五十二台頻道，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院...

中天勝訴！高院撤銷NCC原處分 蔡衍明說話了

中天（4128）勝訴，高院撤銷NCC原處分（不予換照），旺旺中時集團董事長蔡衍明也特地在臉書上發文，他強調，「非常～非常...

關台案中天勝訴！法院判撤銷原處分 NCC：收到判決書後就上訴

2020年國家通訊傳播委員會（NCC）對中天（4128）新聞台作成之不予換照行政處分，中天電視打行政訴訟，臺北高等行政法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦