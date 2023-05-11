中天新聞台回歸52台？ 尚待NCC審議

中天新聞台因不予換照而退出有線電視頻道，法院昨撤銷ＮＣＣ處分，若未來判決確定，中天能否回歸五十二頻道，仍有待ＮＣＣ依二○一八年修正後評分基準，再開委員會審議，結果未可知。ＮＣＣ先前曾多次裁罰中天，其中九案、四百萬元罰鍰已被法院撤銷，或廢棄發回更審中。

中天持有執照期間被ＮＣＣ裁罰廿五案，原因包括未盡查證責任、以偏頗資訊誤導民眾，違反衛星廣播電視法規定，其中九案被法院撤銷處分，更有兩案確定免罰。二○一八年間，中天指參選高選市長的陳其邁造勢活動尚未結束，民眾走光光，立委邱議瑩拿麥克風喊「大家麥離開」打悲情牌，挨罰廿萬元，法院認為ＮＣＣ諮詢委員意見分歧，但處分擅自認定中天違法有所違誤，確定撤銷處分。

中天二○一九年製播「三市長合體，天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，被ＮＣＣ認為內容未經查證，引導民眾結合政治人物和怪力亂神的說法而裁罰四十萬元，但法院發現ＮＣＣ諮詢會議十六名委員中，僅四人認定違法，處分片斷擷取少數委員意見，卻置之不論多數委員認定新聞未違法的主張，判決中天勝訴確定。

中天同年製播「黑衣人入侵校園霸凌女學生」新聞挨罰四十萬元，法院認定ＮＣＣ召開諮詢會議，但僅十三名委員出席，不符至少二分之一委員出席才能開會的規定，更一審判ＮＣＣ敗訴。