聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／漠視程序正義 NCC淪政治打手

聯合報／ 本報記者林孟潔
中天新聞台換照案判決昨出爐，台北高等行政法院判決，撤銷NCC對中天新聞台作成的不予換照行政處分。記者馬瑞璿／攝影
中天新聞台換照案判決昨出爐，台北高等行政法院判決，撤銷NCC對中天新聞台作成的不予換照行政處分。記者馬瑞璿／攝影

政府依法行政是法治國家基本要求，尤以獨立機關更應恪守程序正義，立法者將ＮＣＣ設計為合議制獨立機關，為的是排除上級指揮和監督，讓ＮＣＣ兼具專業、彈性，不受政治干擾，落實保障言論自由，確保社會表達多元意見，達成公共目的。

ＮＣＣ不斷漠視法規，擅專裁罰「異己」，甚至強迫中天關台，屢次被法院以程序瑕疵打臉，撤銷違誤的處分，早已嚴重失格，扛不起身為二級獨立機關的責任，淪為政治打手。

從處分被撤銷的敗訴判決中看出，ＮＣＣ能無視諮詢會議須有至少二分之一委員出席的規定，未達人數標準逕自開會裁罰媒體，程序明顯瑕疵；再者，縱使十六名諮詢委員中僅有四人認定違法，ＮＣＣ仍可以忽略委員多數意見，採少數主張恣意跋扈開罰。

再由中天換照案判決來看，ＮＣＣ連換照評分基準皆能「朝令夕改」，二○一八年甫修正遊戲規則，兩年後審查中天申請案，卻在審查會議一周前極有效率地又搞出新的換照評分表，置法治於度外，宛如脫韁野馬，目無法紀，也落得打壓新聞自由的罵名。

ＮＣＣ早已失去超然立場，黨同伐異、政治掛帥，為剷除不同的聲音，手段粗暴蠻橫，不僅僅是中天，若遭處分的媒體「摸摸鼻子」認罰，法院無從以判決揭穿ＮＣＣ黑箱審查的面紗。

若無程序正義，何來實質正義，ＮＣＣ不依法行政，獨立性盡失，作成任何處分也得不到人民信服；再者，眼見ＮＣＣ主委陳耀祥為了鏡電視被列為他字案瀆職罪被告，申設執照審查闖關似箭在弦，風波不斷，又如何讓外界相信ＮＣＣ能秉公無私處理？

新聞自由 陳耀祥 NCC 言論自由 鏡電視

延伸閱讀

關台近3年換照案贏了 中天聲明：台灣人民已深惡痛絕NCC違法濫權

法院撤銷中天不予換照處分 洪孟楷：陳耀祥下台負責

郭台銘掀蔡政府擋BNT 曾銘宗再提沈榮津阻工商團體採購

國民黨團衝NCC阻鏡電視審照 藍委：陳耀祥下台

相關新聞

中天換照案 北高行撤銷NCC處分

中天新聞台三年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照，退出有線電視第五十二台頻道，中天提...

冷眼集／漠視程序正義 NCC淪政治打手

政府依法行政是法治國家基本要求，尤以獨立機關更應恪守程序正義，立法者將ＮＣＣ設計為合議制獨立機關，為的是排除上級指揮和監...

中天新聞台回歸52台？ 尚待NCC審議

中天新聞台因不予換照而退出有線電視頻道，法院昨撤銷ＮＣＣ處分，若未來判決確定，中天能否回歸五十二頻道，仍有待ＮＣＣ依二○...

「專業蕩然無存」 藍委轟陳耀祥下台

中天新聞台三年前被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照，退出有線電視第五十二台頻道，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院...

中天勝訴！高院撤銷NCC原處分 蔡衍明說話了

中天（4128）勝訴，高院撤銷NCC原處分（不予換照），旺旺中時集團董事長蔡衍明也特地在臉書上發文，他強調，「非常～非常...

關台案中天勝訴！法院判撤銷原處分 NCC：收到判決書後就上訴

2020年國家通訊傳播委員會（NCC）對中天（4128）新聞台作成之不予換照行政處分，中天電視打行政訴訟，臺北高等行政法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦