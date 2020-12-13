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中天最正主播出爐 網一面倒選她：女神來了

聯合新聞網 / 綜合報導
張雅婷外型清秀甜美。圖／翻攝張雅婷臉書
張雅婷外型清秀甜美。圖／翻攝張雅婷臉書

中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架，關台前有許多記者、主播集結在一起，有網友就好奇發問，「目前中天新聞台所有主播都集合了，應該可以來個評選了吧？誰是中天最正？」文章也引起大批網友爭相選出心目中的女神。

原PO在PTT八卦版上發文詢問，中天所有主播都集合了，應該可以評選出誰是中天最正主播，而他也率先選出他心目中最正的主播「張雅婷」，並表示張雅婷過四十但還是保養得很好，很有韻味。

貼文一出，不少網友都贊同原PO的眼光，紛紛大讚張雅婷是女神，「雅婷女神來了」、「雅婷好正，大心」、「張雅婷真的正」、「張雅婷+1，從中視播早安氣象看到中天臉還是這麼氣質」。張雅婷外型甜美清秀，曾拍攝過多支MV與電視廣告，也在中國電視公司擔任氣象主播過，後來才到中天新聞台擔任主播及主持人，

另外，也有網友選出其他氣質滿分的主播，「當然是劉盈秀」、「馬千惠原來46了，嚇到以為才36」、「乃予、雅婷、千惠，我選這三位」、「王乃伃我老婆，各位請自重」。

中天新聞

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