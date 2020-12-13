破200萬訂閱！他看中天直播見「打賞情況」 網驚：氣勢好狂

中天新聞台12日從有限電視下架並轉往網路發展，目前中天電視的Youtube訂閱數已突破200萬大關。對此，有網友觀看中天網路直播時，發現主播的播報方式有所不同，更讓他意外的是「打賞」情況十分熱烈。

原PO在PTT發文，「昨（12）日收看中天的Youtube頻道，發現抖內（贊助、捐獻）一直跑進來，1000多元的不在少數，而且觀看數有6萬人，收視率也蠻高的，主播還頻頻拿起平板和網友互動，加上沒NCC的約束，現在中天反而放飛自我，想問NCC這波操作是不是沒砍到中天？」

貼文一出，網友留言回應，「記得關台前才180萬，竟然一天衝10萬」、「人家是實際支持，不是嘴砲支持」、「看大家這麼關心中天，收視應該不會差」、「關中天結果造就新一代網紅」、「快200萬訂閱了，這氣勢好狂」。

但也有人提出不同看法，「新開店都要觀察半年才算真的存活」、「先撐一年再說，製造短期熱絡，花點小錢就辦得到了」、「一個月後再看情況才準」、「老實說這點錢一個主播都養不了」。