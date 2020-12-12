中天Youtube訂閱快破200萬 網驚：到底是哪些人支持中天？

中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路，並積極號召觀眾追蹤自家YouTube頻道「中天電視」，截至12日下午，已累積193萬訂閱數，讓網友驚訝表示，大家都說中天完了，那到底是哪些人支持中天訂閱啊？

原PO在PTT上發文表示，大家都說中天完了，剛剛看了一下已經188萬訂閱了，中天電視快破200萬訂閱了，到底是哪些人支持中天訂閱啊？

貼文一出，許多網友紛紛表示「大家都看直播而已吧」、「已經跟實況主一樣了」、「太扯了吧」、「破1000萬訂閱再來」、「支持新聞自由的人」、「台灣又不是只有民進黨一種聲音」。

不過也有網友酸，「訂閱高沒用啊，要看實際看影片的人數才有辦法算收益」、「想檢舉的熱心民眾」、「結果訂閱兩百萬，點閱數只有2000，不到0.1%真實用戶」、「海外的小粉紅」、「都能花錢買讚了，要花錢買訂閱不難吧」。