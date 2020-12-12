中天新聞停播 轉戰YouTube

國家通訊傳播委員會（NCC）上月決定，在12月11日後不換發中天新聞台執照，昨（11）日午夜後，全台有線電視系統業者52頻位都停播中天新聞台，中天新聞台成為NCC在2006年成立後，15年來第一個被停播的新聞頻道。

中天晚間新聞昨天也作最後告別與批判，旺中集團董事長蔡衍明與中天主播群質疑蔡政府決策有政治考量，蔡衍明在臉書上質疑「中華民國政府今天起走入獨裁政府？」中天新聞決定轉進YouTube平台，屬於NCC「管不到」的項目，學界、業界對此都各有意見，有學者認為中天新聞可能「開啟OTT新頁」，NCC則坦言目前對網路平台內容屬低度管理。

全台64家系統台本周都送出頻道變更計畫，但42家系統台業者選擇暫時「空頻」處理，不考慮公廣集團的華視資訊台；22家業者提出更換為寰宇新聞台、CNN國際台、France24台。

NCC今年11月18日決議駁回中天新聞換照申請，中天電視向台北高等行政法院提出定暫時狀態假處分，但被駁回，中天電視向最高行政法院提出抗告也被駁回。後續中天電視只能進行行政救濟程序。

最高行政法院昨日在裁定中指出，主管機關對換照有裁量權，台灣有線電視普及率高，深入個人和家庭，有無盡傳播媒體社會責任及遵守相關法令，屬重大公益，台灣採許可制並附期限，是確保有線電視業者善盡傳媒的社會責任。

NCC表示，有線電視業者可以在技術上跳過52頻位，希望盡快能夠安排新的頻道。但業者坦言，華視和公視至今沒有來談上架條件，目前聽起來華視連年虧損，恐怕付不出上架費，更不要期待系統業者支付授權金。