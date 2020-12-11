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救邱和順照不當連結中天案 人權團體譴責中時

中央社 / 台北11日電

民間司法改革基金會等人權團體今天不滿中國時報不當使用救援邱和順活動畫面，連結中天新聞台換照爭議相關議題，發聲明譴責，要求中時修正相關報導。

司改會等人權團體昨天共同舉辦「靜默繞行總統府，海旺何時見天光-世界人權日手銬手要求總統特赦邱和順」行動，全程以靜默方式繞行總統府，請求總統蔡英文特赦邱和順，以回復失去32年的人身自由。

人權團體表示，靜默繞行的採訪及拍攝畫面，被中時使用在與靜默繞行無關事件報導，與其他不相關團體連結；中時新聞網也在今天的「假處分遭駁，造成無可彌補傷害」報導使用相關畫面，將靜默繞行訴求不當連結與指涉國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天新聞台換照。

聲明表示，人權團體尊重任何意見表達，但靜默繞行與報導中由其他團體發起的抗議行動無任何關聯。

聲明指出，中時新聞網將靜默繞行連結NCC不予中天新聞台換照，且有關靜默繞行報導與該文前文脈絡不符，試圖塑造靜默繞行與特定立場具關聯性，實屬移花接木、混淆視聽，除表示遺憾，也鄭重要求中時新聞網應立即修正相關報導內容。

根據司改會網站，公元1988年台北市政府警察局刑事警察大隊依秘密證人指述，循線逮捕邱和順等12名被告，指控他們共同犯下1987年11月苗栗縣女保險員柯洪玉蘭分屍案及同年12月新竹學童陸正綁架案，但兩案都查無任何證據可證明邱和順等被告確實涉案。

中天新聞

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