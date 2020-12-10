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中天關台倒數 藍委、學者別黑絲帶哀悼

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「中天遭關台已經顯示NCC不再獨立行使職權，是新聞自由的悲哀！」藍營智庫國政基金會10日召開記者會，全體與會成員均別上黑絲帶，哀悼中天將於12日遭到關台。藍委李貴敏痛批，NCC委員並未遵守NCC成立的初衷、獨立行使職權。世新教授游梓翔更直言，沒有任何國家能以政治理由關閉新聞台，NCC創了先例。

NCC喪失獨立性

國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，10日是國際人權日，而媒體作為第4權，對於政府監督與保障人民知的權利非常重要，只有極權國家才會將新聞媒體視為統治的威脅，但現在卻將發生中天遭到撤照的事件，台灣的媒體新聞分數在今年也下降，這對台灣的新聞自由傷害很大。

「如果中天有國安疑慮，應該由《國安法》或國安局進行調查，而不是用NCC關台！」國民黨立委洪孟楷痛批，過去三立、民視與中天一樣都有受到裁罰，為何只關中天？NCC並沒有清楚交代關台目的，即使以國安為理由，也沒有證據顯示中天有國安疑慮，行政院長蘇貞昌公然將黑手伸入NCC，已喪失獨立性。

國民黨立委李貴敏不滿表示，NCC在組織法第1條中明訂NCC成立的目的，要落實憲法保障的言論自由、謹守黨政軍退出媒體，並維護媒體專業自主，NCC委員都不知道嗎？她提醒委員在就任時曾宣示超越黨派、獨立行使職權，中天撤照讓大學教授未來很難教導學生「台灣是法治國家」。

以訴訟維護言論自由

「川普也曾說要關台，美國媒體主管機關FCC堅守獨立性，並沒有理會川普，台灣的NCC呢？」世新大學口語傳播系教授游梓翔直言，世界上從來沒有以政治理由關閉電視台，而且台灣的換照申請好像古時候的三堂會審、十分落後，這樣要如何維持媒體的多元性？

被媒體問到NCC擁有不予換照的權力過大，該如何以法律途徑解決問題？李貴敏表示，NCC目前的行政處分，無論是明確性或是比例上，都有違反《行政程序法》第5到10條的疑慮，因此她呼籲法律人要勇於面對壓迫，繼續以訴訟的方式替人民爭取言論、新聞自由。

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中天新聞

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