中天新聞台換照失敗 記協常委：不可拿自由為冕

第二屆台灣新聞界國際會議今天在台北舉行，針對中天新聞台換照失敗是否干涉新聞自由一案，台灣新聞記者協會現任常務委員李志德認為，當個人自由侵害到集體自由，就不可以拿「自由」為冕。

台灣新聞界國際會議邀請媒體界專業人士，共同討論「捍衛世界新聞自由，各民主政府應扮演何種角色」議題，被問及中天換照案爭議。

李志德不認為中天換照失敗有侵害到人民基本權利，所謂自由是「水漲船高」式，意即極大部分的人同時都能獲得益處，而非保障單一個人、媒體持有者的自由，「這個人的自由甚至還會壓制到別人與媒體集團內的自由，我不認為能以『自由』為冕」。

無國界記者組織榮譽董事吾爾開希說，自由的定義很關鍵，雖然傳播者有傳播的權利，但更應捍衛「接收的自由」。吾爾開希認為新聞自由是民主很重要的支柱，台灣中天電視台事件是個好例子，能看到政府規範媒體造成的影響，「人民有時候會希望政府完全不要介入媒體，處於中立角色；但政府是由人民選出來的民主政府，人民也給它權利，希望它保護我們的基礎自由」。

無國界記者東亞辦事處代表艾瑋昂（CedricAlviani）則表示，沒有人希望政府規範媒體報導內容，「但我們知道，政府必須針對每個產業進行規範，包含媒體運作」。他認為民主政府若能藉由規範媒體，讓大眾擁有更多自由，是好的發展，尤其當媒體背後有金主時，具有極大影響。

艾瑋昂指出，無國界記者組織去年曾做過一項調查，了解媒體如何被金流影響。由於觀眾收看新聞形式轉換，許多媒體都出現財務窘迫問題，「這時當中國給你一大袋錢，要買或贊助你的機構，你怎麼可能拒絕」。

媒體觀察基金會執行長滕西華認為，要捍衛新聞自由，民主國家應做到3項透明化原則，首先媒體公布資本來源與股東組成，還有政府是否有購買媒體頻道，或與媒體有合作機制，「如果輿論可以操弄，我深信政府也會操弄媒體」，另外是搜尋引擎與社群平台如Google、Facebook、Twitter等應有社會責任，要求媒體必須遵守新聞自律原則，才能在版面露出。