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中天52台停播在即 盧秀燕：國家的悲哀人民會寒心

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
針對關中天一事，台中市長盧秀燕表示，國家不能保障言論自由，是國家的悲哀，人民會寒心。記者陳秋雲
針對關中天一事，台中市長盧秀燕表示，國家不能保障言論自由，是國家的悲哀，人民會寒心。記者陳秋雲

中天52台停播在即，台中長盧秀燕今早受訪指出，對此結果表示非常遺憾！不能保障人民言論自由，「不但是國家的悲哀」「也讓人民寒心」。

曾擔任華視記者、主播、主管，盧秀燕對中央關中天，深表遺憾。她嚴厲指出，國家各系統對不同言論或不同意見如極盡打壓之能事，這不但是國家的悲哀，也讓人民寒心。

曾為媒體人，盧秀燕說，國家應致力保障人民言論自由與不同的意見，對關中天的結果表示非常遺憾。

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