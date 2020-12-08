中天52台停播在即 盧秀燕：國家的悲哀人民會寒心

中天52台停播在即，台中長盧秀燕今早受訪指出，對此結果表示非常遺憾！不能保障人民言論自由，「不但是國家的悲哀」「也讓人民寒心」。

曾擔任華視記者、主播、主管，盧秀燕對中央關中天，深表遺憾。她嚴厲指出，國家各系統對不同言論或不同意見如極盡打壓之能事，這不但是國家的悲哀，也讓人民寒心。

曾為媒體人，盧秀燕說，國家應致力保障人民言論自由與不同的意見，對關中天的結果表示非常遺憾。