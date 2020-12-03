7旬翁中天電視台前自焚 全身60%燒傷 恐失明

一名70多歲老翁昨晚在中天電視台前自焚，急送三總救治。三總醫師指出，患者全身60%面積三度燒傷，頭部、五官最嚴重，未來恐有失明風險，今天將緊急做清創，盼儘早穩定病情。

一名70多歲老翁昨晚7時許在中天電視台大樓門口點火自焚，緊急送往三總救治。據院方指出，病人意識雖清醒，但頭部與上半身36%三度燒傷，插管後已住進加護病房治療。

不過，一名因事涉敏感不願具名的醫師今天透露，經一晚觀察，患者燒傷狀況相當嚴重，上半身和頭部有多達60%的三度燒燙傷，目前仍在加護病房插管治療，並給予止痛和鎮靜藥物，讓患者睡眠休息。

該醫師表示，患者燒傷最嚴重的位置在頭部，臉部、脖子、胸部和手部也很嚴重，都是具有重要功能的部位，另像是雙眼、雙耳也嚴重燒傷，未來可能有失明風險，也可能導致眼睛無法閉合，耳朵因軟骨受損，外觀可能變形、缺損。

醫師指出，目前患者的血壓雖然還算穩定，但由於傷勢較嚴重，今天將緊急做清創手術，後續也需要更密切的觀察，若未來1到2週在傷口處理、加護治療上能將傷勢穩定下來，將有利預後。