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拒絕腥膻色新聞台 民團呼籲政府讓公廣進駐52頻道
包括台灣環保聯盟等多個民間團體上午在立法院召開記者會，呼籲政府應重視民意，讓公廣進駐52新聞頻道。
由台灣再生能源推動聯盟、勵馨社會福利基金會、台灣兒童少年福利聯盟、臺灣文化政策研究學會、媒體改造學社、媒體改革陣線、米巷無毒農產工作室、澎湖縣探索未來發展協會等民間團體與一百多位教授、專家、閱聽大眾等人發起連署，上午在立法院召開記者會，呼籲政府應該讓公廣集團進駐52台新聞台，拒絕腥膻色新聞台。
台灣環保聯盟理事長茹萍表示，綜藝化的評論節目不但没有促進公共議題的討，反而加深社會分化，更未扮演監督政府、善盡媒體第四權的責任。NCC的審核標準，應該考量申請單位的新聞專業背景、社會責任倫理，和符合閱聽人獲得真實資訊、公正報導，而不受財團和特定產業資本集團所左右的社會期待。希望政府給予公廣集團一個機會，讓台灣的新聞節目深化公共性、聽見各個階層真實的聲音，也呼籲大家一起參與電視新聞媒體的正面改變！
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