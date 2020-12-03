拒絕腥膻色新聞台　民團呼籲政府讓公廣進駐52頻道

包括台灣環保聯盟等多個民間團體上午在立法院召開記者會，呼籲政府應重視民意，讓公廣進駐52新聞頻道。

由台灣再生能源推動聯盟、勵馨社會福利基金會、台灣兒童少年福利聯盟、臺灣文化政策研究學會、媒體改造學社、媒體改革陣線、米巷無毒農產工作室、澎湖縣探索未來發展協會等民間團體與一百多位教授、專家、閱聽大眾等人發起連署，上午在立法院召開記者會，呼籲政府應該讓公廣集團進駐52台新聞台，拒絕腥膻色新聞台。